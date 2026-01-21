Línea 1 del Metro CDMX saturada al igual que la A y 4 este miércoles

Las líneas 1, 4 y A del Metro CDMX registran retrasos de hasta 15 minutos esta miércoles y los usuarios no han dejado de advertir estos retrasos en el servicio de transporte, uno de los más ocupados por los ciudadanos debido a su rapidez y sus extrensas rutas.

Los retrasos en el servicio ya provocaron que algunas estaciones estén colapsadas por la alta afluencia de usuarios y los andenes luzcan llenos hasta llegar a las escaleras. A esto se suman las obras de remodelación en Auditorio, línea 7, que obliga a buscar otros medios de transporte.

¿Qué pasa en la Línea 4 del Metro CDMX?

La Línea 4, que va de Martín Carrera a Santa Anita alcanza los 15 minutos de retraso, pues de acuerdo con los usuarios se va deteniendo mucho en los túneles y llevan ya tiempo en Consulado. Las estaciones más afectadas son:

Martín Carrera

Talismán

Consulado

Morelos

Candelaria

Santa Anita



Buenos días, ¿Hay algun problema con la línea 4? Llevamos 15 minutos y no llega a Consulado — Santiago Hernandez (@Santiag42171623) January 21, 2026

¿Cuánto tiempo tarda en pasar el Metro en la Línea 1?

Los usuarios aseguran que la Línea 1 va "súper lenta" ya que los trenes tardan en pasar cada 10 minutos, por lo que le remiendan a las personas que buscan usar la ruta tomar precauciones en su tiempo. Las estaciones más saturadas son:

Observatorio

Tacubaya

Balderas

Salto del Agua

Pino Suárez

Candelaria

San Lázaro

Hola muevan los trenes a la línea 1 está full — juan@russell_ (@JuanRus53003202) January 21, 2026

¿De cuánto son los retrasos en la Línea A?

La Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, se detuvo momentáneamente tras la revisión de uno de los trenes que presentó fallas mecánicas. Los usuarios reportan aglomeraciones en los andenes.

Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea A, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026

