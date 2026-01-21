Línea 1 del Metro CDMX saturada al igual que la A y 4 este miércoles
Los andenes están llenos en las líneas A, 1 y 4 por los retrasos que alcanzan los 15 minutos; la falla de trenes se suma a las remodelaciones en el Metro CDMX.
Las líneas 1, 4 y A del Metro CDMX registran retrasos de hasta 15 minutos esta miércoles y los usuarios no han dejado de advertir estos retrasos en el servicio de transporte, uno de los más ocupados por los ciudadanos debido a su rapidez y sus extrensas rutas.
Los retrasos en el servicio ya provocaron que algunas estaciones estén colapsadas por la alta afluencia de usuarios y los andenes luzcan llenos hasta llegar a las escaleras. A esto se suman las obras de remodelación en Auditorio, línea 7, que obliga a buscar otros medios de transporte.
¿Qué pasa en la Línea 4 del Metro CDMX?
La Línea 4, que va de Martín Carrera a Santa Anita alcanza los 15 minutos de retraso, pues de acuerdo con los usuarios se va deteniendo mucho en los túneles y llevan ya tiempo en Consulado. Las estaciones más afectadas son:
- Martín Carrera
- Talismán
- Consulado
- Morelos
- Candelaria
- Santa Anita
Buenos días, ¿Hay algun problema con la línea 4? Llevamos 15 minutos y no llega a Consulado— Santiago Hernandez (@Santiag42171623) January 21, 2026
¿Cuánto tiempo tarda en pasar el Metro en la Línea 1?
Los usuarios aseguran que la Línea 1 va "súper lenta" ya que los trenes tardan en pasar cada 10 minutos, por lo que le remiendan a las personas que buscan usar la ruta tomar precauciones en su tiempo. Las estaciones más saturadas son:
- Observatorio
- Tacubaya
- Balderas
- Salto del Agua
- Pino Suárez
- Candelaria
- San Lázaro
Hola muevan los trenes a la línea 1 está full— juan@russell_ (@JuanRus53003202) January 21, 2026
¿De cuánto son los retrasos en la Línea A?
La Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, se detuvo momentáneamente tras la revisión de uno de los trenes que presentó fallas mecánicas. Los usuarios reportan aglomeraciones en los andenes.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea A, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026
