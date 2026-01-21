inklusion.png Sitio accesible
Línea 1 del Metro CDMX saturada al igual que la A y 4 este miércoles

Los andenes están llenos en las líneas A, 1 y 4 por los retrasos que alcanzan los 15 minutos; la falla de trenes se suma a las remodelaciones en el Metro CDMX.

Cientos de usuarios se ven afectados por los retrasos de hasta 15 minutos en las diferentes líneas del Metro CDMX hoy 21 de enero, sobre todo en la Línea A.|@chavez73742 | X
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

Las líneas 1, 4 y A del Metro CDMX registran retrasos de hasta 15 minutos esta miércoles y los usuarios no han dejado de advertir estos retrasos en el servicio de transporte, uno de los más ocupados por los ciudadanos debido a su rapidez y sus extrensas rutas.

Los retrasos en el servicio ya provocaron que algunas estaciones estén colapsadas por la alta afluencia de usuarios y los andenes luzcan llenos hasta llegar a las escaleras. A esto se suman las obras de remodelación en Auditorio, línea 7, que obliga a buscar otros medios de transporte.

Choque de Metrobús deja varios lesionados en la CDMX

¿Qué pasa en la Línea 4 del Metro CDMX?

La Línea 4, que va de Martín Carrera a Santa Anita alcanza los 15 minutos de retraso, pues de acuerdo con los usuarios se va deteniendo mucho en los túneles y llevan ya tiempo en Consulado. Las estaciones más afectadas son:

  • Martín Carrera
  • Talismán
  • Consulado
  • Morelos
  • Candelaria
  • Santa Anita

¿Cuánto tiempo tarda en pasar el Metro en la Línea 1?

Los usuarios aseguran que la Línea 1 va "súper lenta" ya que los trenes tardan en pasar cada 10 minutos, por lo que le remiendan a las personas que buscan usar la ruta tomar precauciones en su tiempo. Las estaciones más saturadas son:

  • Observatorio
  • Tacubaya
  • Balderas
  • Salto del Agua
  • Pino Suárez
  • Candelaria
  • San Lázaro

¿De cuánto son los retrasos en la Línea A?

La Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, se detuvo momentáneamente tras la revisión de uno de los trenes que presentó fallas mecánicas. Los usuarios reportan aglomeraciones en los andenes.

