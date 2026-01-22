Frío y en transporte público: Así aplica el Hoy No Circula del jueves 22 de enero 2026 en CDMX y Edomex

Este jueves se mantiene activo el programa de restricción vehicular Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, que comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y proteger la salud de la población.

Antes de salir, revisa si tu vehículo está sujeto a restricción para evitar multas y planear alternativas de transporte público o compartir el auto.

¿Qué autos no circulan este jueves 22 de enero?

De acuerdo con el calendario ambiental vigente, este jueves 22 de enero de 2026, los vehículos que no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas son:



Automóviles con engomado color verde.

Vehículos con terminación de placa 1 y 2.

Unidades con hologramas de verificación 1 y 2.

La aplicación regresará a la normalidad a partir de las 22:01 horas, cuando todos los vehículos podrán transitar libremente por las calles sin restricciones hasta las 4:59 horas del viernes.

Excepciones y vehículos permitidos

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos que:



Porten hologramas 00 y 0.

Sean eléctricos o híbridos.

Correspondan a transporte público y motocicletas.

Multas por incumplimiento

Las autoridades ambientales y de tránsito informan que quienes incumplan con la restricción de circulación podrán ser sancionados con multas que van desde 20 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2,000 y 3,400 pesos.

¿Qué pasa con el programa Hoy No Circula los domingos?

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a sábado, por lo que los domingos no hay restricciones de circulación. Esto quiere decir que puedes manejar libremente por la CDMX y el Estado de México durante todo el domingo, hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando vuelven a aplicarse las limitaciones.

Los conductores pueden verificar su restricción en este sitio .

