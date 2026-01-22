Sin paso en CDMX: bloqueos y manifestaciones afectan calles este jueves

Desde muy temprano hay cortes a la circulación y calles cerradas por bloqueos hoy jueves 22 de enero en la Ciudad de México. Además, algunas vialidades están resguardadas en la alcaldía Xochimilco, a causa de un fuerte incendio registrado en una fábrica de plásticos.

🚨#ÚLTIMAHORA | Se registra incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco. Cuerpos de emergencia trabajan en el lugar con un 55% de control. Hay 50 evacuados preventivos 🔴🔥



Evita la zona: Av. Ignacio Ramírez y 20 de Noviembre, Col. Potrero de San Bernardino, Xochimilco pic.twitter.com/aHhplcp8dY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 22, 2026

Cortes viales por incendio en Xochimilco

Los cortes a la circulación a causa del incendio son:

Avenida Guadalupe Ramírez I. Ramírez

Avenida20 de noviembre

Incendio en fábrica de Xochimilco en CDMX provoca evacuación de 50 personas

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En dónde hay bloqueos y manifestaciones hoy?

Familiares y amigos de víctimas de feminicidio se manifestarán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en Avenida Reforma No.50, colonia Lomas de San Lorenzo, a las 9:00 de la mañana

Frente Amplio de Unidad "Jorge Tapia Sandoval" se manifestará frente a la Fiscalía General de la República, en Dr. Velasco No.175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Docentes politécnicos organizados se manifestarán en la sede de la Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

