Sin paso en CDMX: bloqueos y manifestaciones afectan calles este jueves
Se registran calles cerradas por el fuerte incendio en una fábrica de plásticos en Xochimilco; Cuauhtémoc será la alcaldía más afectada.
Desde muy temprano hay cortes a la circulación y calles cerradas por bloqueos hoy jueves 22 de enero en la Ciudad de México. Además, algunas vialidades están resguardadas en la alcaldía Xochimilco, a causa de un fuerte incendio registrado en una fábrica de plásticos.
🚨#ÚLTIMAHORA | Se registra incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco. Cuerpos de emergencia trabajan en el lugar con un 55% de control. Hay 50 evacuados preventivos 🔴🔥— adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 22, 2026
Evita la zona: Av. Ignacio Ramírez y 20 de Noviembre, Col. Potrero de San Bernardino, Xochimilco pic.twitter.com/aHhplcp8dY
Cortes viales por incendio en Xochimilco
Los cortes a la circulación a causa del incendio son:
- Avenida Guadalupe Ramírez I. Ramírez
- Avenida20 de noviembre
Incendio en fábrica de Xochimilco en CDMX provoca evacuación de 50 personas
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿En dónde hay bloqueos y manifestaciones hoy?
- Familiares y amigos de víctimas de feminicidio se manifestarán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en Avenida Reforma No.50, colonia Lomas de San Lorenzo, a las 9:00 de la mañana
- Frente Amplio de Unidad "Jorge Tapia Sandoval" se manifestará frente a la Fiscalía General de la República, en Dr. Velasco No.175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Docentes politécnicos organizados se manifestarán en la sede de la Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.