Universum abre convocatoria de becas por la ciencia: requisitos y monto de 3 mil pesos mensuales

El programa "Becarios por la Ciencia" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una gran oportunidad para el desarrollo profesional de los estudiantes, ya que se integran a las filas de Universum o del Museo de la Luz mientras reciben un apoyo económico de 3 mil pesos mensuales. Esta beca tiene una duración inicial de seis meses, con la posibilidad de renovarse por un semestre adicional, brindando una estabilidad que permite a los alumnos complementar sus gastos mientras se profesionalizan en una de las instituciones culturales más importantes del país.

¿Qué busca la beca ?

La beca se enfoca en capacitar a los estudiantes como "anfitriones" y divulgadores, dotándolos de habilidades para explicar conceptos complejos de física, biología o astronomía de una manera sencilla. En las salas del museo y proyectos digitales, los jóvenes becarios aprenden técnicas de mediación, manejo de grupos y narración, convirtiendo la teoría del aula en un diálogo constante con la sociedad.

¿Qué necesitas para unirte al equipo y recibir la beca?

Para formar parte de este selecto grupo, los aspirantes deben cumplir con un perfil académico sólido y un compromiso genuino con la ciencia. Los requisitos principales son:

Ser estudiante vigente de licenciatura en la UNAM

Haber cubierto al menos el 50% de los créditos de su carrera.

Contar con un promedio mínimo de 8.0.

Tener una disponibilidad de 20 horas semanales para realizar las actividades en el museo

No contar con otra beca económica que sea incompatible con el programa

¿Cómo postularse a la beca?

Si cumples con el perfil, es fundamental que prepares tu documentación (CV, historial académico y carta de motivos) con antelación. La próxima convocatoria para el ciclo 2026-1 tiene como fecha límite de inscripción en línea el 7 de febrero de 2026. La entrega de documentación se recibirá hasta el 8 de febrero a las 13:00 horas.

Los resultados se podrán saber el 20 de febrero a las 18:00 horas, vía correcto electrónico para que la entrega de becas comience el 1 de marzo.

