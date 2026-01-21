Protección Federal lanza reclutamiento nacional con sueldo fijo de 13,600 pesos y prestaciones en seguridad

La convocatoria del Servicio de Protección Federal (SPF) 2026 ya está abierta para personas interesadas en integrarse como guardias de seguridad en instalaciones gubernamentales. El proceso es nacional, digital y ofrece un sueldo neto mensual de 13,607.11 pesos.

El reclutamiento busca fortalecer la seguridad en edificios estratégicos del país, con personal capacitado y disponible para reubicación, bajo un esquema de empleo formal en el sector público.

¿Qué implica ser guardia en el SPF?

El personal del SPF protege dependencias federales, órganos judiciales y legislativos, así como otras instalaciones públicas que requieren resguardo especializado.

Este trabajo es clave para la seguridad institucional y la operación continua del gobierno.

Requisitos básicos para postularte

Para iniciar tu candidatura como guardia en el SPF, debes cumplir con ciertos criterios esenciales antes de realizar el pre-registro:



Edad: Entre 18 y 65 años

Entre 18 y 65 años Educación: Al menos haber completado la secundaria

Al menos haber completado la secundaria Estatura mínima: 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres (sin calzado)

1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres (sin calzado) Disponibilidad: Estar dispuesto a mudarte a cualquier estado de México si es necesario

Estar dispuesto a mudarte a cualquier estado de México si es necesario Salud: Contar con una condición física y mental adecuada que no afecte tu trabajo ni represente un riesgo para ti. Si usas anteojos, llévalos a las evaluaciones médicas

Contar con una condición física y mental adecuada que no afecte tu trabajo ni represente un riesgo para ti. Si usas anteojos, llévalos a las evaluaciones médicas Servicio militar: Solo para hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional

La #SSPC invita a hombres y mujeres a integrarse a las filas del @spf_sspc. https://t.co/fYhgzoYatS pic.twitter.com/cNQvMJUlmQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 21, 2026

Documentos necesarios para el proceso

Acta de nacimiento

Comprobante del último nivel de estudios (mínimo secundaria)

Comprobante de domicilio reciente

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (para hombres, incluyendo la hoja de liberación en la misma copia)

Credencial de elector vigente emitida por el INE

Currículum vitae con foto actual

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Referencias: Dos personales, dos de vecinos y dos laborales (no se trata de cartas de recomendación)

Una foto tamaño infantil reciente

Guía paso a paso para el pre-registro

Accede al sitio web: https://convocatoria.spf.gob.mx/ Haz clic en la opción "Pre-registro aquí" Serás redirigido a una nueva página; desplázate hacia abajo Valida tu CURP ingresándola en el campo correspondiente Completa los campos con tus datos personales, de contacto y domicilio Acepta los términos y condiciones, así como el aviso de privacidad del SPF Finaliza el pre-registro; recibirás confirmación

Advertencias y sugerencias

El SPF no puede exigir pruebas de embarazo ni VIH, conforme a la ley.

Se recomienda usar únicamente canales oficiales y no pagar por trámites.

