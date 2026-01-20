¡Héroes sin capa toman el Centro Histórico! Esta será la ruta del desfile del Día del Bombero por sus 170 años

Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) tomarán la ciudad con un emotivo desfile por el Día del Bombero, que celebra 170 años al servicio de los capitalinos. Estos queridos héroes de la ciudad recorrerán el Centro Histórico y tú podrás ser testigo.

¡Aparta la fecha! En adn Noticias, te contamos cuál será la ruta y todos los detalles de este evento imperdible de la CDMX, en el mes de enero.

¿Cuándo y a qué hora será el desfile del Día del Bombero en la CDMX?

El Honorable Cuerpo de Bomberos de la CDMX es una de las instituciones más longevas y valiosas de la capital del país. Sus integrantes son verdaderos héroes sin capa que trabajan al servicio de los capitalinos y velan por su seguridad y bienestar. Por esa razón, el Congreso capitalino determinó que cada 25 de enero se celebre el Día del Bombero de la CDMX.

Su valor y compromiso han dejado huella en momentos críticos como los sismos de 1985 y 2017, en los que trabajaron de manera incansable para apoyar a quienes los necesitaran. Desde inundaciones, incendios, explosiones hasta el rescate de mascotas, los bomberos están siempre presentes para apoyar a la ciudadanía.

Por esta razón, la CDMX le rinde homenaje al trabajo de bomberas y bomberos de la capital con un desfile que celebra sus 170 años de historia.

Sede: Centro Histórico

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: En punto de las 9:00 horas

¿Cuál será la ruta del desfile del Día del Bombero en la CDMX?

Si ya estás listo para acudir con tu familia a celebrar la existencia del Honorable Cuerpo de Bomberos de la CDMX, te contamos que el desfile se llevará a cabo en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital mexicana. La ruta del desfile del Día del Bombero será la siguiente:

El desfile partirá de la calle 20 de noviembre

Avanzará por Corregidora

Continuará por la avenida Juárez, pasará frente al Palacio de Bellas y la Alameda Central

Después llegará a la Plaza de la República y terminará en el Monumento a la Revolución

A lo largo del desfile, las familias capitalinas podrán disfrutar de vehículos emblemáticos y personal operativo. ¿Te lo vas a perder? Asiste a uno de los desfiles más bonitos y emotivos que lo convierten en uno de los eventos imperdibles de la CDMX, en el mes de enero.

