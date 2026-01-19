Así se impugnan las fotocívicas en CDMX; guía para no ser sancionado injustamente

La mayoría de las fotocívicas en la CDMX son por velocidad, sin embargo, también hay algunas acciones que ameritan esta sanción por la cual te pueden negar el trámite de la verificación vehicular. Dependiendo de las faltas que tengas al reglamento de tránsito puedes ir restando puntos que será difícil recuperar. Pero si crees que tienes una de estas y no la mereces en adn Noticias te contamos cómo puedes impugnarla para evitar sanciones y malos ratos.

¿Qué son las fotocívicas?

Las fotocívicas son el sistema de multas de la CDMX para quienes rompen las reglas de tránsito, pero con un giro, pues en lugar de cobrarte dinero, te "cobran" con puntos y tiempo. Funciona de la siguiente manera, cada placa de auto particular tiene 10 puntos al inicio. Si una cámara te toma a exceso de velocidad, pasándote un alto o dando una vuelta prohibida, te restan puntos:

Los primeros 2 puntos que pierdes son solo advertencias

A partir del tercer punto, la cosa se pone seria, tienes que tomar cursos de manejo en línea

Si sigues perdiendo puntos, te toca hacer trabajo comunitario (como limpiar parques o pintar banquetas)

Lo más importante es que, si no recuperas tus puntos cumpliendo con estas tareas, no podrás verificar tu auto, y sin verificación, no puedes circular. Básicamente, es una forma de hacer conciencia en educación vial y el servicio social en vez de solo vaciar la cartera.

¿Cómo impugnar una fotocívica?

En caso de que tengas alguna inconformidad con tus infracciones de tránsito captadas por tecnología o fotocívicas, el artículo 69 del Reglamento de Tránsito te permite interponer una revisión en línea. El trámite se gestiona ante la Consejería Jurídica y puedes iniciar el proceso haciendo clic en el enlace ubicado al final de tu lista de infracciones.

Para que tu recurso de revisión sea considerado es fundamental ser claro y presentar pruebas. Estos son los puntos clave que debes incluir en tu mensaje al presentar la queja:

- Identificación precisa: Menciona tu nombre completo, el número de placa del vehículo y el folio de la infracción que quieres impugnar

- Argumento de impugnación: Explica por qué no estás de acuerdo. Motivos más comunes son:

Error de identidad: El coche de la foto no es el tuyo (placas similares o clonadas)

Hecho inexistente: La foto no muestra claramente la falta (por ejemplo, no se ve el semáforo en rojo o la línea peatonal)

Emergencia: Si tuviste que maniobrar por una emergencia médica o mecánica comprobable

Pruebas:

Si tienes fotos del vehículo, documentos que acrediten que el coche estaba en otro lugar, o incluso capturas de pantalla de la misma fotocívica donde se vea un error, menciónalas como anexos.

Fundamento legal: Aunque no seas abogado, puedes citar que solicitas la revisión con base en el Artículo 69 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Petición concreta:

Termina solicitando claramente la cancelación de la infracción y la restitución de los puntos a tu placa.

