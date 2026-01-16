La plaza en el centro de CDMX donde puedes conseguir ropones para el Niño Dios

En México las tradiciones religiosas son las festividades más relevantes, desde la Navidad, el día de la Virgen y hasta la Semana Santa con procesiones como la de Iztapalapa; para el mes de febrero los mexicanos tienen la costumbre de conmemorar el Día de la Candelaria con alimentos y actividades religiosas.

Dicha festividad es una de las más relevantes incluso por tradición, aunque se trata de un momento más íntimo para la fe de los mexicanos; ya que el 2 de febrero se cumplen 40 días posteriores de la Navidad y de acuerdo a lo que dicta la tradición muchos visten al Niño Dios y lo llevan a bendecir a la iglesia.

Día de la Candelaria marca el fin de la época navideña

Esta acción representa la presentación de Jesús ante el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María, se conoce así porque en la tradición está marcada por procesiones de velas (candelas).

En la fecha lo habitual es que los mexicanos visten con ropones a figuras de Niño Dios que incluso datan de muchos años o que han pertenecido a una familia por generaciones; en ocasiones abuelas, madres e hijas van entregando al Niño Dios como una herencia de fe.

La candelaria también es la fecha que marca el fin de la temporada navideña, incluso hay familias que solo hasta ese día se recogen del pesebre la figura que representaba a Jesús.

En México, incluso hay personas que se reúnen ese 2 de febrero al vestir al niño y por la tradición de comer tamales y atole, lo que funciona ritos católicos con tradiciones indígenas prehispánicas.

¿Dónde conseguir ropones para el Niño Dios?

Por ello aquí te contamos el lugar ideal para vestir el Niño Dios. Si bien es cierto que en tianguis y mercados de diversas colonias se visten los niños, incluso hay algunas casas en las que costureras ofrecen sus servicios, hay sitios en el centro histórico de CDMX que se han dedicado a ese oficio por años.

Cabe señalar que la tradición de ataviarlos, según algunos investigadores, se registra desde mediados del siglo XX, incluso talleres se dedicaron completamente a la creación de estas pequeñas ropas.

El lugar se conoce como la Plaza del Niño Dios, y está ubicado en Talavera 14 a, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, en CDMX.

