Marchas y bloqueos en CDMX hoy 16 de enero; horarios y vialidades afectadas
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) advierte de cierres intermitentes en avenidas clave durante la primera quincena del año.
La Ciudad de México (CDMX) enfrenta este viernes 16 de enero una intensa jornada de movilizaciones sociales que han generado afectaciones a la movilidad en varias zonas clave, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). Te decimos dónde habrá marchas, bloqueos y cierres viales hoy.
Agenda de marchas y concentraciones
La autoridad capitalina detalló que para este día se tienen registradas oficialmente una marcha principal, varias concentraciones y actividades públicas en diversas alcaldías, lo que podría complicar el tránsito en rutas habituales de la ciudad.
Asimismo se prevén aglomeraciones en bancos por quincena, agravando el tráfico.
Protestas y bloqueos en CDMX hoy
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
- Coyoacán
- Hora: 15:00
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán
- Destino: Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alc. Tlalpan
- Demanda: En defensa del contrato colectivo de trabajo, para exigir el 30% de aumento al salario, 20% al tabulador y un alto a las violaciones a sus derechos laborales
- Aforo: 400
Alternativas viales ante los bloqueos en CDMX hoy
Las autoridades llaman a anticipar sus trayectos y estar atentos a los reportes de tráfico en tiempo real para evitar contratiempos. Para conocer vías secundarias o rutas de desvío, puedes consultar el Centro de Orientación Vial de la CDMX .
