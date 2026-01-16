Marchas y bloqueos en CDMX hoy 16 de enero; horarios y vialidades afectadas

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta este viernes 16 de enero una intensa jornada de movilizaciones sociales que han generado afectaciones a la movilidad en varias zonas clave, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). Te decimos dónde habrá marchas, bloqueos y cierres viales hoy.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Agenda de marchas y concentraciones

La autoridad capitalina detalló que para este día se tienen registradas oficialmente una marcha principal, varias concentraciones y actividades públicas en diversas alcaldías, lo que podría complicar el tránsito en rutas habituales de la ciudad.

Asimismo se prevén aglomeraciones en bancos por quincena, agravando el tráfico.

Protestas y bloqueos en CDMX hoy

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA



Coyoacán

Hora: 15:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán

Destino: Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alc. Tlalpan

Demanda: En defensa del contrato colectivo de trabajo, para exigir el 30% de aumento al salario, 20% al tabulador y un alto a las violaciones a sus derechos laborales

Aforo: 400

Consulta aquí las manifestaciones más relevantes del día, así como eventos culturales, deportivos y religiosos.

Alternativas viales ante los bloqueos en CDMX hoy

Las autoridades llaman a anticipar sus trayectos y estar atentos a los reportes de tráfico en tiempo real para evitar contratiempos. Para conocer vías secundarias o rutas de desvío, puedes consultar el Centro de Orientación Vial de la CDMX .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.