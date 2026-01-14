Elektra remata motocicletas Italika por inicio de año: Descuentos de hasta $20,000 pesos

En los primeros días de 2026, Elektra lanzó una de las campañas más contundentes del año para motocicletas Italika . Con descuentos que superan los $20,000 pesos en varios modelos, la cadena busca desplazar inventario y captar a compradores que arrancan el año con planes de movilidad propia, ya sea para trabajar, estudiar o moverse por la ciudad sin depender del transporte público.

Las mejores ofertas de motos Italika en Elektra

La estrella de la promoción es la Italika FT150 GTS , cuyo precio bajó de $40,999 a solo $20,999 —un ahorro real de $20,000 pesos. Esta moto, diseñada para uso rudo y reparto urbano, se ha convertido en una de las favoritas de repartidores, comerciantes ambulantes y pequeños emprendedores por su bajo consumo de gasolina (hasta 40 km por litro) y su capacidad para soportar cargas diarias sin fallas frecuentes.

Pero no es la única con rebajas fuertes. La 125Z, conocida por su estilo deportivo y su popularidad entre jóvenes, también se vende ahora en $21,999, casi la mitad de su precio original. Y si buscas algo más económico para empezar, la FT125 Negra está en $16,999, lo que la convierte en la opción más accesible del catálogo actual.

¿Qué incluyen estas ofertas además del precio?

Elektra no solo reduce el costo al contado, sino que facilita el acceso mediante opciones de financiamiento pensadas para distintos bolsillos:

Hasta 20 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes, lo que permite pagar desde unos $830 mensuales en modelos como la FT150 GTS.



Crédito Elektra: permite pagos semanales desde $220, aunque el monto total termina siendo más alto que el precio de contado.



Garantía extendida con reposición: si una reparación autorizada tarda más de 20 días hábiles, entregan una unidad nueva, según los términos del programa.



Incluye casco básico y seguro contra robo por 30 días en tiendas seleccionadas (sujeto a disponibilidad).

La estrategia parece apuntar a dos perfiles muy claros: por un lado, quienes necesitan una herramienta de trabajo resistente y económica; por otro, jóvenes o familias que buscan una alternativa ágil y barata para desplazarse en ciudades congestionadas como Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México.

Vale la pena notar que incluso modelos de mayor cilindrada, como la DM250 (ideal para caminos con baches o terracería ligera) y la Vort-X 250 (diseñada para quienes quieren más velocidad y un look agresivo), también tienen descuentos de entre $19,000 y $24,000 pesos, lo que las pone al alcance de un público más amplio.

Según fuentes dentro de la industria, este tipo de remates fuertes suele concentrarse en enero, cuando las marcas buscan liberar espacio para nuevos lanzamientos. Por eso, si estás considerando comprar una moto Italika, este momento podría ser el más conveniente del año —siempre y cuando verifiques disponibilidad en tu sucursal, ya que los precios y existencias pueden variar entre tiendas físicas y la plataforma en línea.

