Entregar las llaves a tu casero no es suficiente para dejar de pagar la renta en CDMX

La renta de un departamento o de una casa en la Ciudad de México (CDMX) no es algo que sea sencillo. Existen contratos y obligaciones de ambas partes que se deben cumplir al pie de la letra y que, de no hacerlo, alguno de los dos será perjudicado.

Es por eso que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó este 9 de enero que, cuando un inquilino abandona su departamento o casa rentada, debe realizar un procedimiento específico para irse oficialmente y dejar de pagar la renta y los servicios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Entregar las llaves no es suficiente?

Un error muy común es que miles de personas piensan que entregar las llaves al casero es más que suficiente para terminar con cualquier relación; sin embargo, la ley establece lo contrario.

Cuando un inquilino se va, debe notificar al arrendador y ponerlo legalmente en posesión del inmueble realizando el procedimiento judicial correspondiente. Un juez debe notificar al casero para que pueda recibir formalmente el inmueble, por lo que entregar las llaves, incluso mediante un escrito, no libera automáticamente al inquilino de sus obligaciones económicas.

El proceso correcto para entregar el departamento y dejar de pagar renta en CDMX

De esta manera, establecieron que el procedimiento correcto para terminar una renta en la CDMX y ya no estar obligado al pago de renta y servicios es:



Promover la entrega de llaves ante el juzgado

Impulsar el procedimiento para notificar al arrendador

al Acreditar que el arrendador fue puesto en posesión del inmueble

que el fue puesto en del Recibir la aprobación judicial de la consignación

Por otro lado, el Tribunal también aclaró que el depósito no se devuelve a los inquilinos si estos presentan algún adeudo, ya sea en rentas, servicios u otras obligaciones. Además, dicho depósito no puede ser utilizado para liquidar alguna otra deuda .

¿Crees que basta con “entregar las llaves” para dejar de pagar renta? ¿O que al terminar el contrato el casero te debe el depósito automáticamente? En tribunales, esas ideas —tan comunes— están costando meses de renta y miles de pesos a arrendatarios mal asesorados.



Dos tesis… pic.twitter.com/JOwcv3JH1N — José Mario (@JoseMarioMX) January 12, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.