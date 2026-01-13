Ceviches y aguachiles por 150 pesos; así es el restaurante en Tlatelolco para comer fresco y barato
Picantes y generosos, estos platillos sinaloenses llegan directo del mar para alegrar el bolsillo y el estómago de capitalinos; checa los detalles.
¿Eres amante de los mariscos? No tienes que viajar hasta un estado costero para podern disfrutar de un buen ceviche o aguachile. La Ciudad de México (CDMX) cuenta con diversos restarurantes que ofrecen atractivas ofertas.
Tal es el caso del establecimiento Aguachiles y Ceviches donde puedes encontrar gastronomía del mar desde 150 pesos, ¿suena bien, no? Aquí te contamos la ubicación exacta y todos los detalles para que vayas a saciar tu antojito.
Mejores restaurantes de mariscos en CDMX
Aguachiles y Ceviches es una opción accesible para quienes buscan comer fresco, sabroso y sin gastar de más. Picantes y generosos, estos platillos sinaloenses llegan directo del mar para alegrar el bolsillo y el estómago de capitalinos.
Preparados al momento, con limón, chile y pescado fresco evocan los sabores de la costa en pleno corazón de la ciudad.
¿Dónde comprar aguachiles y ceviches baratos en CDMX?
La dirección del lugar es: presidente Juárez, Lerdo 284-Loc. 23, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX.
Instagram: @ceviches_y_aguachiles.1
Aguachiles y Ceviches cerca de mi
Si la sucursal de Tlatelolco no te queda cerca, hay dos opciones más: Vallejo y Múzquiz. En este enlace puedes conocer la dirección exacta.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados y domingos el servicio se extiende una hora más.
