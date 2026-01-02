Heladas al amanecer y bancos de niebla; los 21 estados que sufrirán bajas temperaturas en México este 2 de enero

Lo mejor será tomar una buena chamarra y no quitársela en todo el día, ya que este viernes 2 de enero tendremos bajas temperaturas en la mayor parte de México, con 21 estados que podrían llegar a los 0 grados e incluso sufrir heladas durante la madrugada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), habrá una vaguada en niveles medios y altos, una "barrera" atmosférica que se extenderá por el territorio nacional y que provocará una corriente helada en varios estados, así como algunas lluvias.

Estados con bajas temperaturas este 2 de enero

El frío será extremo durante las primeras horas del viernes 2 de enero; sin embargo, el punto crítico será durante la noche y la madrugada del sábado 3, ya que en algunas zonas podrían llegar hasta los -15 grados.



-15 grados en Durango

-10 a -5 grados en Chihuahua

en Chihuahua -5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

en Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz De 0 a 5 grados en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

Durante el día podrían alcanzar temperaturas de 20 grados; sin embargo, las rachas de vientos sostenidos provocarán que la sensación de frío se mantenga, sobre todo en los lugares con sombra.

Por último, destaca que las lluvias han llegado prácticamente a su fin luego de varios meses, aunque algunos estados tendrían tormentas aisladas como es el caso de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Quinta Roo, sin que estas lleguen a representar un problema en las actividades cotidianas.

