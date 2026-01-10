Anuncian cierre del Tren Ligero este 10 de enero; habrá servicio provisional de Tasqueña a Xochimilco

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE CDMX) dio a conocer que por motivos de los trabajos de montaje de estructura que se tiene previstos en al estación La Noria del Tren Ligero , se estará brindado servicio provisional con unidades RTP durante la noche de este sábado 10 de enero de 2026 en toda la red.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, informó que el servicio provisional con estas unidades de apoyo se estará brindado hasta las 23:30 horas, por lo cual no se prevén afectaciones severas en el servicio del transporte público.

Anuncian cierre del Tren Ligero este 10 de enero

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades del STE CDMX así como la misma cuenta de este servicio de transporte público, se dejará de brindar servicio en toda la red a partir de las 22:00 horas de este sábado 10 de enero.

El apoyo con las unidades RTP se estará brindando desde Tasqueña hasta Xochimilco en ambos sentidos, esto con la finalidad de evitar mayores afectaciones en los traslados de las y los capitalinos este fin de semana.

Se mantiene cierre de la estación La Noria del Tren Ligero

Vale la pena mencionar que las autoridades capitalinas anunciaron desde finales del pasado 2025, que la estación La Noria del Tren Ligero se mantendría cerrada hasta nuevo aviso por los trabajos de reparación que se están haciendo en vías y estructuras.

Se informó a la ciudadanía, que el servicio de apoyo de las unidades RTP continuará de Las Torres al CETRAM Tasqueña en horario habitual de lunes a viernes de las 05:00 a las 23:30 horas entre semana, así como de 06:00 a las 23:00 en fines de semana.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han dado a conocer la fecha en la que se dará la reapertura de esta estación de este sistema de transporte.

