Video del momento exacto de la explosión en Paseos de Taxqueña en CDMX

Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró una fuerte explosión por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña en la alcaldía Coyoacán de la CDMX y el momento quedó grabado en una cámara de seguridad.

Captan momento exacto de la explosión en Paseos de Taxqueña

De acuerdo con los reportes, la explosión ocurrió alrededor de las 08:30 de la mañana en un edificio ubicado en la calle Paseo de los Naranjos , entre Paseos de los Jardines y Paseos de los Cipreses.

En la grabación difundida por Salvador Guerrero, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX se puede ver el momento en el que ocurre la explosión y parte de la estructura del edificio se destruye. Los vidrios de las ventanas de los edificios aledaños se rompen y las personas que estaban cerca huyen del lugar.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la explosión ocurrió en un departamento ubicado en el nivel 4 y dejó un saldo de cinco personas lesionadas. Además, se evacuaron a 2 mil 500 personas de 280 departamentos para evitar riesgo por la onda expansiva.

¿Qué hacer en caso de fuga de gas?

Las fugas de gas son la principal causa de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar, por ello, Protección Civil pide a la población tomar en cuenta lo siguiente:



Los tanques estacionarios tienen un tiempo de vida de 10 años y sus válvulas deben cambiarse cada cinco años y es importante que estén pintados para evitar la corrosión exterior.



No debes permitir que el tanque estacionario se llene a más del 80% de su capacidad y es importante consultar a un técnico especializado para la instalación.



Las fugas de gas pueden provocar intoxicaciones y respirar esta sustancia puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómito, dificultad para respirar, mareos y hasta la muerte.



Además, es importante revisar que todas las llaves de gas estén cerradas antes de salir de casa.

