Ingeniero experto revela lo que se debe hacer alrededor del edificio que explotó en Paseos de Taxqueña en la CDMX

Luego de la explosión registrada en un edificio habitacional de Paseos de Taxqueña , Héctor Alejandro Juárez Amador, ingeniero especialista en estructuras y seguridad de instalaciones explicó las medidas técnicas que deben implementarse para garantizar la seguridad del inmueble y de las construcciones colindantes.

Una explosión por acumulación de gas se registró la mañana del viernes en un edificio en la Alcaldía Coyoacán, con un saldo de cinco lesionados, dos de ellos de gravedad.

¿Qué deben hacer las autoridades para garantizar la seguridad tras la explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán?

Revisión total de ductos de suministro

Es indispensable inspeccionar completamente todos los ductos por donde se suministran los servicios, con especial atención en conexiones y válvulas de operación, ya que suelen ser puntos críticos de falla.



Aplicación del Reglamento de Construcciones

El artículo 34 del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México establece que, cuando un inmueble es catalogado como de “Alto Riesgo” por la alcaldía correspondiente, debe realizarse un Dictamen de Estabilidad Estructural.

Esta medida coincide con lo señalado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX (ISeCo), organismo que deberá emitir el dictamen oficial.



Afectaciones estructurales localizadas

El edificio afectado cuenta con cinco niveles y el siniestro ocurrió en el tercer nivel, por lo que, de acuerdo con el análisis técnico, la cimentación del inmueble y de los edificios colindantes no presenta afectaciones.

Sin embargo, en el departamento dañado se observan fallas en elementos estructurales como losas, trabes, muros, columnas y castillos. Esta zona deberá ser reestructurada para garantizar el correcto servicio estructural a los niveles superiores.

Estudios especializados de materiales

Como complemento al dictamen del ISeCo, se recomienda contratar un laboratorio de materiales que realice pruebas no destructivas para conocer:

1. Estado actual, diámetro y cantidad del acero existente.

2. Resistencia a la compresión del concreto.

3. Porcentaje y tipo de mezclas utilizadas en los acabados.

4. Se descarta la necesidad de realizar sondeos a la excavación.



Evaluación de la instalación eléctrica

Dado que no se registró incendio, no es necesaria la sustitución total del sistema eléctrico. Se recomienda realizar pruebas de aislamiento en todos los tomacorrientes y resistencias, así como revisar el estado del cableado, su distribución y las conexiones en cada tablero eléctrico. Estas revisiones deberán hacerse de forma independiente a los reemplazos que se realicen por la incorporación de nuevos elementos estructurales.

