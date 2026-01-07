¡Entro porque entro! Mujer se vuelve viral por hacer maniobra extrema para abordar vagón del Metro CDMX

Una mujer fue captada en video realizando impresionantes contorsiones para subirse a un vagón del Metro de la Ciudad de México (CDMX) durante la hora pico, un momento que se volvió viral en redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en el Metro CDMX? VIDEO VIRAL

El material audiovisual, que rápidamente se viralizó, captó el momento en que la joven, ante la falta de espacio, busca un hueco entre las piernas de otras pasajeras para ir introduciendo su cuerpo poco a poco. Con paciencia y flexibilidad, coloca primero su mochila y luego comienza a agacharse hasta desaparecer de la toma al ingresar completamente al vagón.

Este hecho puede parecer gracioso, sin embargo refleja la realidad diaria en el Metro de la CDMX, uno de los sistemas más transitados del mundo, especialmente en horarios de máxima demanda.

Se desconoce la línea en la que ocurrió el suceso, no obstante, pudo ser en una de las de mayor demanda como lo son la 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) o la 3 (Indios Verdes-Universidad).

¿Cuál es el horario del Metro CDMX?

El horario habitual del Metro CDMX es de lunes a viernes de 5:00 a 24:00, sábados de 6:00 a 24:00, y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.