El Hoy No Circula también aplica en Día de Reyes; sus restricciones este martes 6 de enero

¡Cuidado, Reyes Magos! El programa del Hoy No Circula seguirá activo en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México durante este martes 6 de enero y los conductores que no lo respeten tendrán que pagar una multa de miles de pesos.

Autos que no podrán salir de casa el 6 de enero

Según el calendario establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que no podrán circular en las calles de la Ciudad de México y del Estado de México son:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Todos estos autos tendrán que seguir estacionados desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, el horario en el que aplica el Hoy No Circula en toda la CDMX y en gran parte del Edomex.

Los autos que NO deben preocuparse por el Hoy No Circula

De acuerdo con la misma CAMe, los autos que están exentos al Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex, son aquellos que cuenten con holograma de verificación 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos. De igual manera quedan exentos los vehículos con placas de personas con discapacidad, así como los motociclistas.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Durante todo el 2025, la multa por no respetar el Hoy No Circula fue de 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 en el peor de los casos, sin embargo, para el 2026 tendrá un aumento asegurado, ya que la multa se ajusta según el valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), la cual subirá en los primeros días del año.

Por lo pronto, mientras no se publique la actualización de la UMA, la multa del no circula seguirá siendo de entre 2 y 3 mil pesos, considerando que equivale a entre 20 y 30 UMAs.

