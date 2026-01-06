Abandona bebé recién nacido en una maleta; lo encontraron sin vida en los límites de Tláhuac e Iztapalapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la CDMX encontró un bebé sin vida en una maleta abandonada en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. La víctima estaba en un terreno boscoso y ya comenzaron con las investigaciones para dar con el paradero de los padres.

El bebé fue encontrado cerca del Cerro de las Calabacitas, rumbo al Camino a Atlaltenco, cerca de Iztapalapa, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, al oriente de la Ciudad de México. El hallazgo provocó una enorme indignación en la población y exigen justicia.

Reportan a las autoridades por maleta con bebé abandonado

Habitantes de Tláhuac alertaron a las autoridades sobre la maleta. Unos trabajadores cercanos a la zona se percataron del objeto y avisaron a las autoridades. Una vez que las autoridades llegaron, confirmaron que el bebé había sido abandonado y que ya no contaba con signos vitales.

Los peritos de la fiscalía realizaron las indagatorias correspondientes, confirmando que el menor era un recién nacido, también abriendo una carpeta de investigación en la que comenzarán buscando todos los videos de las cámaras de seguridad posibles.

En las imágenes se puede ver que la mochila era de color negro y se encontraba en una zona de terracería y vegetación. Por si fuera poco, le hallazgo se realizó durante la mañana del 6 de enero, en pleno día de Reyes Magos, haciendo que la noticia sea mucho más lamentable en todos los sentidos.

