El Hoy No Circula sabatino aplicará restricciones este 3 de enero en CDMX y Edomex

El primer día del año se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y en el Estado de México, sin embargo, la situación volvió a la normalidad para el sábado 3 de enero y ahora solamente tendremos un doble Hoy No Circula sabatino.

Recordemos que a partir de este año, además del Valle de México (conformado por todas las alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex), el Hoy No Circula también aplica para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y para la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST).

Aplicación del Hoy No Circula sabatino

De acuerdo con el calendario de aplicación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que no circulan el primer sábado de este mes, son aquellos que tienen las siguientes especificaciones:



Holograma 2 (todas las placas)

Holograma 1 , con terminación de placas número 1, 3, 5, 7 y 9

, con terminación de número Placas foráneas

Recordando que el programa del Hoy No Circula comienza a aplicar desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 de la noche.

Aumentará la multa por no respetar el Hoy No Circula

Durante todo el 2025, la multa por no respetar el Hoy No Circula fue de 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 en el peor de los casos, sin embargo, para el 2026 tendrá un aumento asegurado, ya que la multa se ajusta según el valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), la cual subirá en los primeros días del año.

Por lo pronto, mientras no se publique la actualización de la UMA, la multa del no circula seguirá siendo de entre 2 y 3 mil pesos, considerando que equivale a entre 20 y 30 UMAs.

