El último Hoy No Circula del año; si vas a salir, es mejor conocerlo y evitar multas

Llegó el último día del 2025. Ya es el miércoles 31 de diciembre y millones de personas se alistan para celebrar el Año Nuevo, aunque claro, el programa del Hoy No Circula sigue operando con normalidad, por lo que miles de autos no podrán salir de casa.

Los autos afectados por el Hoy No Circula

Es así que el programa establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) seguirá activo este miércoles 31 de diciembre y señala que los autos que cumplan con las siguientes características no podrán salir a las calles:



Holograma de verificación 1 o 2

de verificación Terminación de placas 3 o 4

Engomado de color rojo

Si planeabas salir para ir a la reunión familiar y tu vehículo tiene las características anteriores, será mejor encontrar un servicio de transporte alterno, ya que la multa de miles de pesos seguirá aplicando con normalidad.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), no respetar el Hoy No Circula puede generar multas entre 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el conductor en cuestión.

También destaca que las autoridades de tránsito, están completamente facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor. Será en este lugar en donde se deberán efectuar los pagos correspondientes de la multa emitida.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

Los autos que "se salvan" del Hoy No Circula

A pesar de los autos con restricciones antes mencionados, es importante señalar que la CAMe establece que un sector de la población está exento al Hoy No Circula . Estos son los siguientes:

Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Motoscicletas

Por otro lado, se estipula que los autos con placa de personas con discapacidad también cuentan con permisos especiales para poder transitar tanto en la CDMX como en el Edomex.

