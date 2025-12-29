No caigas en el corralón; autos que no pueden circular en el Valle de México hoy 29 de diciembre

En la CDMX se implementa el programa Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación y si vas a salir este lunes 29 de diciembre, te decimos qué coches no podrán transitar en el Valle de México para que evites pagar costosas multas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no pueden circular hoy 29 de diciembre?

La Secretaría del Medio Ambiente ( SEDEMA ) de la CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informaron que hoy no podrán circular desde las 05:00 a las 22:00 horas los autos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6. Esta restricción aplica para las 16 alcaldía de la CDMX y los 18 municipios del Edomex.

Mientras que los vehículos que pueden transitar libremente por el Valle de México son los que tengan holograma 00 y 0, vehículos eléctricos o híbridos y de transporte y servicios de seguridad pública.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán acreedores a una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Además, los automovilistas que sean sorprendidos circulando en su día de descanso podrían ser llevados al depósito vehicular.

Hoy No Circula del 29 de diciembre al 2 de enero de 2026

El Hoy No Circula en la Zona Metropolitana Del Valle de México para la semana del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 aplica de la siguiente forma:

Lunes: Holograma 1 y 2, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6

Martes: holograma 1 y 2, engomado rosa, terminación de placas 7 y 8

Miércoles: holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4

Jueves: holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2

Viernes: holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.