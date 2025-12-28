AICM habilita número de WhatsApp para atender a viajeros

Si viajas mucho, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció que puso a disposición de los usuarios dos números para que los viajeros reciban atención sobre sus vuelos, aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

AICM pone a disposición número de WhatsApp

Mediante redes sociales, el AICM informó que ofrece atención a los usuarios a través de WhatsApp para dudas, quejas y comentaros relacionados con tus vuelos nacionales o internacionales, boletos, instalaciones, etc.

Los números son:

Terminal 1: 55 2859 4544

Terminal 2: 55 1245 7797

El servicio al cliente esta disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. Con ello, se busca atender el flujo masivo de pasajeros durante esta temporada y de cara al Mundial 2026. Actualmente el servicio estará disponible hasta el 6 de enero de 2026.

Recomendaciones para contactar al AICM por WhatsApp

Es importante que tomes en cuenta que las estafas digitales aumentan durante la temporada vacacional , por ello es importante tomar medidas de protección.

El canal de WhatApp es una vía de comunicación gratuita pero se pide no compartir datos bancarios ni confidenciales. Tampoco realices pagos ni transferencias.

Revisa que los números sean los ofíciales y haz caso omiso de otros remitentes que pudieran contactarte haciéndose pasar por el AICM. Además, es importante que elimines la conversación una vez que haya terminado tu consulta.

Tráfico en el AICM

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.