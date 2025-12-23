Marchas y bloqueos hoy, 23 de diciembre de 2025 en CDMX previo a las fiestas de fin de año

Las vacaciones de Navidad y el ambiente festivo ya se hacen presentes en la Ciudad de México (CDMX). A diferencia de jornadas anteriores marcadas por la agitación social, hoy se prevén una menor cantidad de manifestaciones y bloqueos en la capital.

Este martes 23 de diciembre, la Ciudad de México amanece con movilizaciones en varias zonas. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos se concentran en puntos estratégicos para exigir medidas inmediatas sobre temas de interés público.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy?

La registra este martes diversas marchas y bloqueos que provocarán afectaciones a la movilidad, en una jornada marcada por alta carga vehicular debido al periodo vacacional y las compras previas a las fiestas de fin de año.

En este enlace puedes encontrar todas las concentraciones y los eventos de esparcimiento.

Recomendaciones para viajar seguro por carretera en Navidad y fin de año

La temporada navideña incrementa el flujo vehicular en carreteras mexicanas, elevando riesgos de accidentes por fatiga, mal clima y congestión. Autoridades como Capufe y la Guardia Nacional activan operativos especiales, no obstante también debes tomar precauciones:



Preparación del vehículo: Revisa llantas, frenos, luces y niveles de líquidos antes de salir, ya que fallos mecánicos causan muchos percances. Lleva herramientas básicas, gato, llanta de refacción y combustible suficiente.

Revisa llantas, frenos, luces y niveles de líquidos antes de salir, ya que fallos mecánicos causan muchos percances. Lleva herramientas básicas, gato, llanta de refacción y combustible suficiente. Horarios y rutas seguras: Evita conducir de noche, especialmente en tramos con alertas de seguridad por crimen organizado. Usa apps como Waze para monitorear bloqueos.

Evita conducir de noche, especialmente en tramos con alertas de seguridad por crimen organizado. Usa apps como Waze para monitorear bloqueos. Conducta al volante: Mantén distancia con otros autos, respeta límites de velocidad y no manejes si consumiste alcohol. Descansa cada dos horas para combatir la somnolencia, común en viajes largos familiares.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.