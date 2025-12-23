Marchas y bloqueos hoy, 23 de diciembre de 2025 en CDMX previo a las fiestas de fin de año
La capital registra este martes diversas concentraciones que provocarán afectaciones a la movilidad, en una jornada marcada por alta carga vehicular debido al periodo vacacional.
Las vacaciones de Navidad y el ambiente festivo ya se hacen presentes en la Ciudad de México (CDMX). A diferencia de jornadas anteriores marcadas por la agitación social, hoy se prevén una menor cantidad de manifestaciones y bloqueos en la capital.
Este martes 23 de diciembre, la Ciudad de México amanece con movilizaciones en varias zonas. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos se concentran en puntos estratégicos para exigir medidas inmediatas sobre temas de interés público.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy?
La registra este martes diversas marchas y bloqueos que provocarán afectaciones a la movilidad, en una jornada marcada por alta carga vehicular debido al periodo vacacional y las compras previas a las fiestas de fin de año.
En este enlace puedes encontrar todas las concentraciones y los eventos de esparcimiento.
Recomendaciones para viajar seguro por carretera en Navidad y fin de año
La temporada navideña incrementa el flujo vehicular en carreteras mexicanas, elevando riesgos de accidentes por fatiga, mal clima y congestión. Autoridades como Capufe y la Guardia Nacional activan operativos especiales, no obstante también debes tomar precauciones:
- Preparación del vehículo: Revisa llantas, frenos, luces y niveles de líquidos antes de salir, ya que fallos mecánicos causan muchos percances. Lleva herramientas básicas, gato, llanta de refacción y combustible suficiente.
- Horarios y rutas seguras: Evita conducir de noche, especialmente en tramos con alertas de seguridad por crimen organizado. Usa apps como Waze para monitorear bloqueos.
- Conducta al volante: Mantén distancia con otros autos, respeta límites de velocidad y no manejes si consumiste alcohol. Descansa cada dos horas para combatir la somnolencia, común en viajes largos familiares.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.