Este sábado, el programa Hoy No Circula Sabatino se aplica de manera regular en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México, con restricciones vehiculares que buscan reducir los niveles de contaminación en la El Hoy No Circula se realiza día con día y su objetivo es reducir la contaminación y que se mantenga una buena calidad del aire en el Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial, al tratarse del cuarto sábado del mes, las limitaciones aplican a un grupo específico de automóviles según su holograma de verificación y la terminación de sus placas.

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¿Qué autos no circulan hoy?

Para este sábado 25 de abril de 2026, no pueden circular:

Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8

Todos los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa

Autos con placas foráneas, es decir, sin verificación de la megalópolis

El horario de restricción se mantiene de 05:00 a 22:00 horas.

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos del programa:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas, transporte público y de carga

Vehículos de emergencia o servicios esenciales

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El Hoy No Circula sabatino no funciona de la misma manera que durante la semana, ya que su aplicación depende del holograma del vehículo, el último dígito de la placa y el número de sábado del mes.

Por ejemplo, los autos con holograma 1 y un dígito impar al final de su placa no podrán circular los primeros y terceros sábados de cada mes.

En cambio, los vehículos con holograma 1 y un dígito par en la placa no podrán circular los segundos y cuartos sábados del mes.

Si un mes tiene cinco sábados, la restricción solo afectará a los autos con holograma 2, foráneos y con permisos especiales. El resto de los vehículos, incluidos aquellos con holograma 1, quedarán exentos del Hoy No Circula sabatino en ese día.

El domingo es el único día en el que el Hoy No Circula no se aplica a ningún vehículo, ya que ese día está completamente exento de restricciones.

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