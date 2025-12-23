¿Cuernos de reno y luces? Los adornos navideños para carros PROHIBIDOS según el Reglamento de Tránsito CDMX

¡Alto! Antes de que comiences a colocarle los tradicionales cuernos de reno a tu auto, es importante que tomes en cuenta que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), prohíbe varios de esos adornos navideños para carros porque pueden ocasionar un accidente vial.

Si terminaste de decorar tu casa y estabas pensando decorar tu coche por Navidad, te recomendamos que sigas leyendo antes de que empieces a poner las luces navideñas que te podrían costar una severa multa de tránsito. Te contamos los detalles.

¿Le puedo poner cuernos de Reno y luces a mi auto en la CDMX?

Los automovilistas capitalinos deben de cumplir a cabalidad con el Reglamento de Tránsito vigente en la CDMX,a fin de evitar severas multas que podrían afectar su bolsillo. En una temporada tan especial como son las fiestas navideñas es normal estar tentado a colocar adornos y luces navideñas en tu auto; sin embargo, es importante que tomes en cuenta que muchos de ellos están prohibidos por la ley.

Según los artículos 38 y 43 del Reglamento de Tránsito, en la CDMX está prohibido que los automovilistas coloquen adornos que obstruyan la visibilidad (parabrisas, placas) o generen ruido. Estos son los adornos prohibidos en la CDMX y sí incluyen las luces navideñas y los cuernos de reno.

Obstrucción de visibilidad : Calcomanías en parabrisas/cristales que tapen la vista, portaplacas que cubran dígitos, micas o láminas oscuras en placas.

: Calcomanías en parabrisas/cristales que tapen la vista, portaplacas que cubran dígitos, micas o láminas oscuras en placas. Publicidad : Calcomanías con anuncios no autorizados en carrocería o vidrios.

: Calcomanías con anuncios no autorizados en carrocería o vidrios. Luces: Luces de neón o faros auxiliares no de fábrica o sin condiciones adversas.

Luces de neón o faros auxiliares no de fábrica o sin condiciones adversas. Ruidos : Modificaciones al escape o claxones con sonidos diferentes a los de fábrica o excesivos.

: Modificaciones al escape o claxones con sonidos diferentes a los de fábrica o excesivos. Objetos externos : Accesorios que sobresalgan, cambien el contorno del auto o dificulten la circulación (ej. adornos grandes en techos, cuernos de reno , etc.).

: Accesorios que sobresalgan, cambien el contorno del auto o dificulten la circulación (ej. adornos grandes en techos, , etc.). Portaplacas



Los cuernos de reno para auto son piezas de espuma que pueden parecer inofensivas, pero si se trata de piezas altas, rígidas o mal sujetas, no solo cambian el contorno del auto,sino que pueden engancharse con otro vehículo o con quien circula cerca.

¿Qué adornos están permitidos según el Reglamento de Tránsito de la CDMX?

Si quieres decorar tu carro por Navidad puedes hacerlo con accesorios interiores como fundas, cojines, protectores para volante y palanca, tapetes personalizados.

¿De cuánto son las multas por decorar el auto con luces?

Si colocas un adorno prohibido a tu auto y te detiene un policía de tránsito, es probable que te hagas acreedor a una multa de va de los 10 a 50 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), que en 2025 es de aproximadamente $1,131 a $5,657 pesos.

Además, las autoridades podrían llevar tu auto al corralón, lo que te generará un gasto adicional.

La recomendación para los amantes de las fiestas navideñas es que usen una linda decoración interior para su vehículo y eviten caer en infracciones que les provocarán una fuerte multa de tránsito.

