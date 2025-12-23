Comerciantes realizan bloqueo en Eje Central y provocan carga vehicular en el Centro Histórico

Comerciantes realizaron un bloqueo en la esquina de Eje Central y avenida Hidalgo en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los manifestantes se apostaron en esta importante vialidad del Centro Histórico para realizar una protesta por la falta de espacios para la venta de productos y servicios durante la temporada navideña. Si circulas por la zona te recomendamos tomar precauciones.

Se registra bloqueo en el Eje Central hoy martes 23 de diciembre

Durante la noche de este martes 23 de diciembre, un grupo de comerciantes con pancartas y un cordón se apostaron en el cruce de Eje Central y avenida Hidalgo, donde realizaron un bloqueo.

La presencia de los manifestantes está provocando caos vial en el Centro Histórico, en uno de los días más complicados, pues mañana se celebra la Nochebuena.

¿Cuáles son las demandas de los comerciantes?

Los comerciantes tomaron la decisión de tomar esta importante arteria de la capital mexicana, pues aseguran que desde hace una semana no se les ha permitido instalar su Romería Navideña en las inmediaciones de la Alameda Central .

Los manifestantes exigen al gobierno capitalino que se les brinden espacios para instalar sus comercios, pues comentan que también cuentan con juegos mecánicos y las instalaciones donde se encontrarán Los Reyes Magos y Santa Claus.

