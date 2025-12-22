Metro, Metrobús y transportes de la CDMX ajustarán su horario por Navidad y operarán de manera especial

Las familias mexicanas suelen disfrutar en familia tanto Nochebuena como Navidad hasta muy tarde, sin embargo deben de tener en cuenta que la mayoría de los transportes públicos, entre ellos el Metro de la Ciudad de México y el Metrobús operarán de manera especial y el servicio se detendrá antes de lo normal.

Estos cambios en los horarios permitirán que los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX también disfruten de las fiestas junto a sus seres queridos y descansen. Asimismo, los usuarios serán más prudentes, ya que en caso de tomar bebidas alcohólicas tomarán otros medios de transporte.

¿Cómo será el servicio del Metro CDMX hoy?

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que el miércoles 24 de diciembre el servicio se brindará de 5:00 a 23:00 horas, por lo que el último tren saldrá de las terminales a las 22:30 horas.

Por otra parte, el jueves 25 de diciembre se aplicará el horario de día festivo, es decir que los trenes comenzarán a pasar desde las 7:00 horas y el servicio terminará a las 24:00 horas.

¿A qué hora comenzará el Metrobús?

En caso de que necesites tomar el Metrobús el 24 de diciembre debes tener en cuenta que operará de 5:00 de la mañana a 23:00 horas, es decir que tendrá una hora y media menos de servicio. Respecto al 25 de diciembre, comenzará a las 5:00 y terminará a las 24:00 horas.

