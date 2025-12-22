Así aplica el Hoy No Circula este lunes 22 de diciembre; miles de autos afectados

El programa del Hoy No Circula sigue activo este mes de diciembre en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Es por eso que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que miles de autos no podrán salir de casa este lunes 22.

Recordemos que se trata de un programa que tiene el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en el Valle de México y regular la contaminación en la zona, que obliga a miles de conductores a quedarse en casa durante todos los días de la semana.

Autos que no circulan este 22 de diciembre

De acuerdo con las especificaciones del programa Hoy No Circula, los autos que se deben quedar en casa son todos los que tienen las siguientes especificaciones: 1) engomado amarillo, 2) terminación de placas 5 y 6, y 3) holograma de verificación 5 y 6.

En autos "normales" los únicos que no deben preocuparse por el Hoy No Circula ningún día de la semana son todos aquellos que tengan el holograma de verificación 0 y 00, por eso es tan codiciado.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que infrinjan la ley circulando en un día prohibido como señala el programa Hoy No Circula, deberán pagar una infracción que corresponde entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que significa una sanción económica que oscila entre los $2,074.80 y $3,112.20 pesos.

Los autos que se "salvan" del Hoy No Circula

De acuerdo con la misma CAMe, los autos que están exentos al Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex, son aquellos que cuenten con holograma de verificación 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos. De igual manera quedan exentos los vehículos con placas de personas con discapacidad, así como los motociclistas.

