Rumbo a Navidad; así puedes envolver tus regalos sin generar basura en 9 puntos de la CDMX y totalmente gratis

A tres días de Navidad , la Ciudad de México (CDMX) se prepara no solo para las celebraciones, sino también para enfrentar uno de los retos más comunes de esta temporada: el incremento en la generación de basura.

En respuesta, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó una iniciativa que busca reducir el impacto ambiental de las fiestas decembrinas mediante el uso de papel reciclado para envolver regalos, disponible de manera gratuita en nueve puntos de la capital, especialmente en centros comerciales.

¡Porque te quiero, tengamos una Navidad sustentable!



Esta temporada impulsamos una iniciativa para envolver tus regalos de forma sustentable en distintos puntos de la ciudad.



pic.twitter.com/UKvWuy4sIV — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 18, 2025

Envolturas sustentables para una Navidad consciente

Bajo el lema Porque te quiero, tengamos una Navidad sustentable, la campaña de Sedema pretende invitar a la ciudadanía a repensar los hábitos de consumo que se intensifican en estas fechas.

El objetivo es disminuir el uso de envolturas desechables que, en muchos casos, terminan en la basura minutos después de abrir los regalos y no pueden reciclarse debido a su composición.

La propuesta es sencilla, pero significativa: sustituir papeles brillantes, plásticos y moños sintéticos por papel reciclado , un material que puede tener una segunda vida y reducir la cantidad de residuos sólidos generados durante las celebraciones.

Centros comerciales llenos por compras de Navidad

¿Dónde estarán los módulos para envolver regalos?

Sedema informó que los módulos de envoltura sustentable estarán instalados en centros comerciales y espacios de alta afluencia de la Ciudad de México .

Las sedes confirmadas:



Parque Alameda

Parque Delta

Parque Duraznos

Parque Las Antenas

Parque Lindavista

Parque Tepeyac

Parque Tezontle

Parque Vía Vallejo

Reforma 222

El servicio se ofrecerá en dos etapas: del pasado 19 a hoy domingo 21 de diciembre y posteriormente los días 2, 3 y 4 de enero, es decir, seguirá vigente para el Día de Reyes .

En ambos periodos, el horario de atención será de 11:00 a 18:00 horas. La actividad es gratuita y está abierta a todo el público.

Más que envolver regalos: educación ambiental

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de educación ambiental impulsada por la Sedema, que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, especialmente durante celebraciones masivas como la Navidad y el Año Nuevo .

Además de optar por envolturas recicladas, la dependencia recomienda reutilizar decoraciones, evitar productos desechables, consumir local y planear mejor las compras para reducir el desperdicio de alimentos.

Reducir residuos también es celebrar

Sedema también hizo un llamado a evitar el uso de pirotecnia, al considerar que proteger la calidad del aire , a los animales y a las personas es parte fundamental del bienestar colectivo.

Asimismo, se promueve la idea de regalar experiencias o tiempo de calidad como una alternativa al consumo excesivo.

