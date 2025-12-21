¡Alerta en CDMX! Falsos albañiles intentan robar una vivienda en Iztacalco, en la CDMX

Vecinos de Iztacalco denunciaron a falsos albañiles que ingresaron a una vivienda para despojar a los propietarios de sus pertenencias. Este nuevo modus operandi tomó por sorpresa a los dueños de una casa en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México (CDMX). Te contamos los detalles de este caso.

Robo a casa habitacion

El modus operandi de los falsos albañiles en Iztacalco

La delincuencia puso en acción un nuevo modus operandi para cometer robo habitación en la alcaldía Iztacalco. Alrededor del medio día del martes 16 de diciembre, una cámara de seguridad logró captar el momento en el que un grupo de supuestos albañiles llegaron en dos autos a una casa, ubicada en la calle Playa Pichilingue en la colonia Reforma Iztaccíhuatl Sur, alcaldía Iztacalco, en la capital del país.

Falsos albañiles realizan robo a casa habitación en Iztacalco. |TikTok

Del auto rojo bajó un sujeto y del auto plateado bajaron cuatro hombres uno de ellos con un chaleco verde fluorescente, como los que usan los albañiles y, otro, con una sudadera clara se acercó al candado que tenía el portón cerrado.

Uno de los hombres comenzó a tocar el timbre de los vecinos para avisar que estarían haciendo trabajos de remodelación en la casa en cuestión. Enseguida, los hombres sacaron del auto plateado y sacaron su material, chalecos, un casco y hasta una escalera.

Con la escalera, uno de ellos subió para poder saltar la barda y, con herramientas forzó la puerta para dejar entrar a sus cómplices. Aunque fingieron que estaban pintando, los vecinos notaron que , después de un rato, los hombres comenzaron a sacar las cosas de la casa en bolsas negras, por lo que llamaron a la policía.

Dueños renuncian a poner una denuncia y dejan a delincuentes en libertad

Tras las llamadas de alerta de los vecinos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX arribaron al lugar y se llevaron detenidos a dos sujetos que seguían en la casa.

Desafortunadamente, la familia afectada decidió no realizar la denuncia correspondiente, por temor a las represalias. Por esta razón, dejaron ir a los delincuentes. Es importante recordar que, en la CDMX, quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia física o moral, engaño, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad o furtivamente puede ser sancionado de seis a 11 años de prisión.

