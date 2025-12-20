Protección Civil de la CDMX emite recomendaciones contra enfermedades respiratorias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias ante la llegada de bajas temperaturas en la capital del país.

Las autoridades advirtieron que el frío favorece la propagación de virus y debilita el sistema inmunológico, por lo que seguir medidas preventivas resulta clave para reducir contagios, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

🥶 En tiempo de #frío protégete de enfermedades respiratorias atendiéndo las siguientes medidas preventivas.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HU4SVnOKBE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 20, 2025

¿Por qué el frío incrementa el riesgo a la salud?

Las bajas temperaturas provocan resequedad en las vías respiratorias, lo que facilita infecciones como resfriados y gripe. Además, la convivencia en espacios cerrados eleva el riesgo de transmisión.

Especialistas señalan que la prevención reduce la presión sobre los servicios de salud durante la temporada invernal.

Recomendaciones clave para cuidarte del frío

Evita los cambios bruscos de temperatura: No pases rápidamente de un lugar cálido a uno frío ni te expongas a corrientes de aire directo. Esto puede irritar las vías respiratorias y favorecer infecciones

No pases rápidamente de un lugar cálido a uno frío ni te expongas a corrientes de aire directo. Esto puede irritar las vías respiratorias y favorecer infecciones Abrígate adecuadamente: Usa el método de “la cebolla”, es decir, varias capas de ropa que puedas quitar o poner según el ambiente. Incluye gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos para mantener el calor corporal

Usa el método de es decir, varias capas de ropa que puedas quitar o poner según el ambiente. Incluye gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos para mantener el calor corporal Practica la etiqueta al estornudar o toser: Cubre boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo (técnica del “vampiro”). Desecha el pañuelo inmediatamente y lávate las manos

Cubre boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo Desecha el pañuelo inmediatamente y lávate las manos Mantén las manos limpias: Evita tocarte ojos, nariz y boca si no te has lavado las manos. Los virus se transmiten fácilmente por contacto

Pronóstico del clima en CDMX

Para este fin de semana y el arranque de la próxima, la CDMX registrará ambientes fríos a muy fríos durante la madrugada y noche, con temperaturas mínimas estimadas entre 4 y 7 grados Celsius en zonas altas, mientras que durante el día se prevé un clima templado con máximas cercanas a 20 o 22 grados.

La SGIRPC señaló que estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, debido a los contrastes térmicos entre mañana, tarde y noche. Por ello, se recomienda reforzar las medidas preventivas, especialmente al iniciar la semana laboral, cuando la movilidad y la exposición al frío suelen incrementarse.

