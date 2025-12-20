Primer día de invierno en CDMX dejará temperaturas extremas de hasta 1 °C este domingo 21 de diciembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por el frío extremo que se presentará en al menos seis alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) este domingo 21 de diciembre, esto en el marco del solsticio de invierno que entrará en punto de las 09:03 horas de la fecha antes mencionada.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que Protección Civil señaló que las demarcaciones afectadas por las bajas temperaturas invernales son Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y la alcaldía Xochimilco.

Alcaldías con alerta naranja por frío en la CDMX este 21 de diciembre

De acuerdo con la primera actualización de la SGIRPC, únicamente será la alcaldía Tlalpan la que estará bajo alerta naranja este primer día de invierno en la CDMX, sin embargo con el paso de las horas las condiciones climatológicas se podrían modificar en otras demarcaciones.

Se señaló que en esta demarcación se esperan temperaturas entre 1 y 3 °C así como heladas, esto en un horario que va de las 00:00 a las 08:00 horas, por lo cual las autoridades recomendaron extremar precauciones.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 21/12/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.

Alcaldías con alerta amarilla por frío extremo en CDMX

En cuanto a las alcaldías que estarán bajo alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 °C en el mismo rango de horario antes señalado, se mencionó que son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Recomendaciones para la temporada de frío en CDMX

Más allá de alertar a la población sobre las alcaldías que tendrán condiciones extremas de frío en la CDMX, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades y demás afectaciones graves en la población:

Proteger a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío

Mantener el esquema de vacunación actualizado

Mantener una buena ventilación en caso de usar calentadores o chimeneas

Tomar abundante agua y fuentes de vitamina A y C

Evitar cambios bruscos de temperatura

Dormir con más de dos capa de ropa

