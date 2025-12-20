¿Corralón antes de Navidad? Autos con restricciones por el Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el tercer sábado del mes, el programa Hoy No Circula de este 20 de diciembre aplicará para todos los vehículos con holograma de verificación 1 que cuenten con terminación de placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, esto sin importar el color del engomado.

De igual forma, señaló que las restricciones aplicarán para todos los vehículos con holograma de verificación 2, esto en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas en toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

Multa por no respetar el Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito de la CDMX estipula que no respetar el Hoy No Circula puede generar multas económicas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el conductor en cuestión.

De igual forma, es importante mencionar que los policías de tránsito están completamente facultados en remitir al corralón al auto infractor. Será dentro de estos depósitos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se deberá efectuar el pago de la multa para poder liberar el vehículo.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

A pesar de lo antes mencionado, dentro del Estado de México las restricciones por este programa de movilidad no aplican en todos los municipios, pues el Hoy No Circula solamente se debe respetar en las siguientes demarcaciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Autos exentos al Hoy No Circula este 20 de diciembre

La CAMe señala que más allá de las restricciones a los autos antes mencionados, este programa de movilidad no aplica para los siguientes vehículos:

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos

Vehículos con holograma de verificación 0, 00

Motos

