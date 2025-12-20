¿Corralón antes de Navidad? Autos con restricciones por el Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex
Este 20 de diciembre se amplían las personas afectadas por el programa Hoy No Circula tanto en CDMX como en Edomex; multas superan los 3 mil pesos.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el tercer sábado del mes, el programa Hoy No Circula de este 20 de diciembre aplicará para todos los vehículos con holograma de verificación 1 que cuenten con terminación de placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, esto sin importar el color del engomado.
De igual forma, señaló que las restricciones aplicarán para todos los vehículos con holograma de verificación 2, esto en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas en toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).
Multa por no respetar el Hoy No Circula
El Reglamento de Tránsito de la CDMX estipula que no respetar el Hoy No Circula puede generar multas económicas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el conductor en cuestión.
De igual forma, es importante mencionar que los policías de tránsito están completamente facultados en remitir al corralón al auto infractor. Será dentro de estos depósitos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se deberá efectuar el pago de la multa para poder liberar el vehículo.
Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula
A pesar de lo antes mencionado, dentro del Estado de México las restricciones por este programa de movilidad no aplican en todos los municipios, pues el Hoy No Circula solamente se debe respetar en las siguientes demarcaciones:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Autos exentos al Hoy No Circula este 20 de diciembre
La CAMe señala que más allá de las restricciones a los autos antes mencionados, este programa de movilidad no aplica para los siguientes vehículos:
- Vehículos eléctricos
- Vehículos híbridos
- Vehículos con holograma de verificación 0, 00
- Motos
