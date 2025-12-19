Viernes con restricciones viales por el Hoy No Circula; revisa si tu auto debe quedarse en casa

El programa Hoy No Circula opera con normalidad este viernes 19 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), como parte de la estrategia ambiental para reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La medida es aplicada por la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Este esquema establece qué vehículos deben suspender su circulación, en qué horarios y en qué zonas, con el fin de mejorar la calidad del aire y prevenir contingencias ambientales que afectan la salud pública.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?

Este día deben suspender su circulación los automóviles particulares con engomado azul y terminación de placa 9 o 0, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

La restricción excluye a autos con holograma 00 y 0, así como a vehículos eléctricos e híbridos, que pueden circular sin limitaciones por su menor impacto ambiental.

Horario oficial del Hoy No Circula

La restricción vehicular se mantiene vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Fuera de este horario, los vehículos afectados pueden circular sin sanción, lo que permite cierta flexibilidad para actividades nocturnas o de madrugada.

Zonas donde aplica la restricción

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en al menos 18 municipios conurbados del Estado de México, como Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl.

Desde julio de 2025, el programa también se extiende al Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, ampliando su impacto regional.

Multas y opciones de movilidad

Incumplir la norma implica multas de hasta 3,394 pesos y posible envío al corralón.

Las autoridades recomiendan usar transporte público, bicicleta o aplicaciones de movilidad para reducir tráfico y contaminación.

