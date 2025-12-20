Bloqueo en la México - Puebla colapsa la Ignacio Zaragoza en fin de semana vacacional

Durante la tarde de este sábado 20 de diciembre usuarios de las diferentes plataformas de las redes sociales reportaron un importante bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, lo cual está colapsando la circulación de la autopista México - Puebla .

Según los reportes emitidos vía redes sociales, el bloqueo se presenta con dirección a la Ciudad de México (CDMX) después de la caseta de cobro de Chalco, por lo cual se registra una importante fila kilométrica en la zona referida.

🚨#AlertaADN



Reportan un bloqueo en la autopista México -Puebla, metros antes del puente de La Concordia, con dirección a la CDMX pic.twitter.com/1IQpANNFeG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 20, 2025

¿Qué pasa en la autopista México - Puebla este 20 de diciembre?

A través de imágenes compartidas vía redes sociales, se aprecia a un grupo de aproximadamente 30 personas bloqueando la autopista México - Puebla con dirección a la capital, esto con consignas y señalamientos plásticos para impedir el paso de las y los automovilistas.

Se señala que las y los manifestantes, están exigiendo la atención de las autoridades correspondientes para liberar la zona, la cual se encuentra colapsada desde minutos antes de las 13:00 horas de este sábado 20 de diciembre.

Reportan carga vehícular con dirección a Puebla

Por otro lado y con dirección al estado de Puebla, Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó a las y los vacacionistas por una intensa carga vehícular en la caseta de San Marcos desde la CDMX, esto sin que se registren incidencias en el camino.

Se especula que la afluencia de tráfico en la zona con dirección a Puebla se debe a las y los miles de vacacionistas que están saliendo de la capital del país con miras a las celebraciones de Navidad 2025.

Ruta alterna para evitar la México - Puebla

Vale la pena mencionar que algunas de las rutas alternas que pueden tomar las y los conductores son:

Con dirección a la CDMX: Arco Norte,

Con dirección a Puebla: Autopista libre

