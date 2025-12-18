Fiestas sin agua; anuncian corte de suministro en Azcapotzalco hasta el 24 de diciembre

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua CDMX) dio a conocer que como parte de los trabajos de rehabilitación en el pozo Jardín San Álvaro, el corte de agua en la colonia del mismo nombre de la alcaldía Azcapotzalco se mantendrá a lo largo de los próximos siete días.

A través de un informe emitido vía redes sociales, la Segiagua informó que las y los vecinos podrán solicitar el servicio de agua potable a través de pipas gratis, las cuales estarán brindando la atención a lo largo de la semana como parte de los apoyos a la población afectada.

¿Hasta cuándo se restablece el servicio de agua en la colonia San Álvaro?

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, será hasta el próximo miércoles 24 de diciembre que se habilitará con normalidad el servicio de este suministro en la colonia San Álvaro de Azcapotzalco.

Pese a ello, no se dio a conocer el horario en el que las y los capitalinos que habitan en esta colonia podrán volver a contar con el servicio de agua tras el corte, por lo cual se mantendrá la incertidumbre en el marco de las celebraciones de la Navidad este próximo miércoles 24 de diciembre.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ Continuarán una semana más los trabajos de rehabilitación en el pozo Jardín San Álvaro.



🛠️ El servicio en la colonia San Álvaro será restablecido al finalizar las labores correspondientes el miércoles 24 de diciembre. pic.twitter.com/u3l9zQj4TY — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) December 18, 2025

¿Dónde pedir pipa de agua gratis?

Según con la misma información de la Segiagua, las y los capitalinos afectados por el corte de agua en esta colonia de Azcapotzalco, podrán solicitar el servicio de pipa gratis a través de la Línea H2O marcando al *426.

De igual forma dieron a conocer la liga oficial del número de WhatsApp, en el cual se podrán emitir las denuncias y aclaraciones correspondientes a la falta de este vital suministro para los ciudadanos.

