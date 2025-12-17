Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en Periférico y el centro histórico

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer en qué alcaldías habrá bloqueos y manifestaciones para que los automovilistas tomen previsiones y eviten quedarse atrapados en el tráfico.

Colectivos realizarán manifestaciones en 5 alcaldías de la capital

El Sindicato unión nacional de técnicos y profesionistas petroleros realizarán una manifestación a las 07:30 horas en Torre Pemex ubicada en Bahía de San Hipólito No. 55, colonia Anáhuac I Secc., alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 09:00 horas, integrantes de la Asamblea nacional de jubilados y pensionados de la CNTE llevarán a cabo bloqueos en las Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ubicado en Cerrada Miguel Noreña No. 28, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez.

El Colectivo nacional no más presos inocentes y el colectivo "Tadeo" se manifestará a las 11:30 horas en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 12:00 horas el Comité Enah por Palestina se movilizará en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ubicada en Anillo Periférico Sur y Zapote, colonia Espacio Ecológico

Cuicuilco, alcaldía Tlalpan y la Colectiva "Las Tonantzin" realizarán una manifestación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 17:00 horas, Grupo CDMX todos caben "Demetrio Vallejo" realizarán una movilización en el Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Alianza ciclista se manifestará a las 19:00 horas en Prol. División del Norte y Av. Guadalupe I. Ramírez, colonia Potrero San Bernardino, alcaldía Xochimilco.

Rodadas en CDMX hoy

07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna.

20:00 horas en Zoológico de los Coyotes y la explanada de la alcaldía Azcapotzalco.

20:20 horas en Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes.

20:45 en Torre Caballito, colonia Tabacalera.

21:00 horas en Glorieta de Simón Bolívar, Av. Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero y en Parque del Bolsillo, Membrillo No. 83, colonia Nueva Santa María.

21:30 horas en Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro.

