¡No los guardes! Fecha final para poder usar los Vales Mercomuna de la CDMX en 2026

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que los Vales de despensa Mercomuna tienen nueva fecha límite de vigencia, pues éstos podrán ser utilizados en tiendas de abarrotes y demás espacios participantes hasta el próximo 28 de febrero del 2026.

Se dio a conocer que esta fecha aplica para todos los apoyos que se entregaron a lo largo de este 2025 en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, por lo cual las autoridades recomiendan a las y los beneficiarios no guardar los vales y utilizarlos antes de la fecha antes mencionada.

¿En dónde se pueden usar los Vales Mercomuna de la CDMX?

De acuerdo con este programa social impulsado por el Gobierno de la CDMX, los Vales Mercomuna están diseñados para fortalecer la economía local de las y los capitalinos, por lo cual se pueden utilizar en los siguientes establecimientos:

Tiendas de abarrotes

Carnicerías

Verdulerías

Mercados públicos

Pollerías

Para conocer todos los locales y comercios que aceptan estos vales de despensa como método de pago, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del gobierno capitalino.

¿Cómo obtener los Vales Mercomuna de la CDMX?

Es importante mencionar que no existe un trámite o una forma específica para poder recibir los Vales Mercomuna de la CDMX, pues las autoridades capitalinas se encargan de realizar visitas domiciliarias coordinadas por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Para poder acceder a este nuevo programa social, se deben cumplir requisitos como los siguientes:

Ser residente de la CDMX

Tener entre 19 y 56 años de edad

INE vigente

Comprobante de domicilio

No pertenecer a una familia donde ya se cuenten con personas beneficiarias

✨ Durante la entrega del programa #Mercomuna, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, explicó que es un apoyo para la población que más lo necesita.

Aumentarán apoyo de Mercomuna en CDMX para 2026

Vale la pena mencionar que durante la última entrega de este programa social realizado en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, se señaló que para 2026 se contará con un incremento en los Vales Mercomuna.

