Metro CDMX anunció cierre de la estación Zócalo hasta nuevo aviso; rutas para llegar al Centro

La estación Zócalo del Metro de la Ciudad de México (CDMX), perteneciente a la Línea 2, permanecerá cerrada a partir de este miércoles 17 de diciembre y hasta nuevo aviso, informó el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava.

La medida obligará a miles de usuarios a modificar sus traslados habituales hacia el Centro Histórico de la capital mexicana .

Información importante para las personas usuarias del @MetroCDMX:

Mañana, la estación Zócalo/Tenochtitlan amanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso en este punto.

— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) December 17, 2025

Autoridades del Metro piden a usuarios tomar vías alternas

A través de sus redes sociales, Rubalcava dio a conocer que no se permitirá el ascenso ni el descenso de pasajeros en la estación Zócalo desde las primeras horas del día.

En su mensaje, el titular del Metro pidió a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales y tomar previsiones para evitar contratiempos en sus recorridos diarios.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas específicas del cierre ni la fecha estimada para la reapertura de la estación, una de las más concurridas del sistema por su ubicación estratégica frente a la Plaza de la Constitución.

Activan servicio provicional en la Línea A del Metro CDMX

Rutas alternas para llegar al Centro Histórico

Ante el cierre de la estación Zócalo, el STC Metro recomendó a los usuarios utilizar estaciones cercanas para acceder al primer cuadro de la ciudad. Las principales opciones son:



Allende , de la Línea 2

, de la Línea 2 Bellas Artes , conexión de las Líneas 2 y 8

, conexión de las Líneas 2 y 8 San Juan de Letrán , de la Línea 8

, de la Línea 8 Isabel la Católica, de la Línea 1

Estas estaciones permitirán a los pasajeros llegar caminando al Zócalo capitalino, aunque se prevé un incremento en la afluencia, especialmente en horarios pico.

Actividades navideñas en el Zócalo CDMX

Aunque el director del Metro no explicó los motivos del cierre, este anuncio ocurre un día después de que autoridades capitalinas presentaran el programa de actividades decembrinas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante una conferencia realizada el 16 de diciembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada , informó que la capital vivirá la temporada bajo la jornada denominada Luces de Invierno, con eventos culturales, artísticos y recreativos.

Entre el sábado 20 de diciembre y el 4 de enero de 2026, el Zócalo albergará pastorelas, árboles navideños iluminados, esculturas lumínicas, un túnel de luz monumental, un nacimiento de gran formato y más de 100 expositores de artesanías mexicanas.

Festival Luces de Invierno, la gran fiesta de la CDMX con árboles de navidad y nieve artificial Esta temporada decembrina se espera una derrama económica de 17 mil millones de pesos y la llegada de 890 mil turistas; habrá cuentacuentos y nacimientos monumentales. 16 diciembre, 2025

¿Cuándo abrirá la estación Zócalo?

Adrián Rubalcava reiteró que cualquier actualización sobre la reapertura de la estación Zócalo se dará a conocer exclusivamente por los canales oficiales del Metro, por lo que no hay fecha exacta.

Mientras tanto, exhortó a los usuarios a planear con anticipación sus traslados, especialmente durante los días de mayor afluencia por las festividades de fin de año en el Centro Histórico.

