El bazar navideño de mercancía de conciertos en CDMX sí existe y estará disponible pocos días

Este bazar navideño de mercancía de conciertos en la Ciudad de México comenzó como un secreto a voces y en los últimos años se ha hecho muy famoso. Es literalmente un tianguis en el que puedes encontrar 'merch' que no se vendió de todos los conciertos que hubo en la CDMX este 2025 e incluso de años pasados.

Por ejemplo, si no compraste nada en el concierto de Dua Lipa o Shakira, puedes ir a este bazar en época navideña y conseguir una playera, una taza o cualquier recuerdo a un precio muy especial.

¿Dónde está el bazar navideño de mercancía de conciertos?

Hay 2 locaciones para este bazar, por lo que te recomendamos ubicar la más cercana a tu domicilio y aprovechar .



El primer bazar se encuentra en la Sala de Armas y la Explanada del Estadio GNP , dentro de la Ciudad Deportiva (el metro más cercano es Ciudad Deportiva)

, dentro de la Ciudad Deportiva (el metro más cercano es Ciudad Deportiva) El segundo se encuentra en la calle Atletas, a un costado del Palacio de Los Deportes (el metro más cercano es Velódromo)

¿Qué días estará el bazar navideño de mercancía de conciertos?

Y claro, los horarios serán muy importantes, ya que este bazar se pone muy pocos días y es por eso que algunos precios llegan a ser tan bajos:



Bazar en la explanada del Estadio GNP: Se pone el 17 y 18 de diciembre , en un horario de 10:00 am a 22:00 pm;

Se pone el , en un horario de 10:00 am a 22:00 pm; Bazar en calle Atletas: Se pone el 17, 18, 22 y 23 de diciembre, en un horario de 10:00 am a 20:00 pm

Como podemos ver, el de la calle Atletas es la mejor opción para aprovechar más días, aunque gracias a la demanda que ha tenido este bazar en los últimos años, podrían considerar ampliarlo.

