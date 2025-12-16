Bloqueos, marchas y 70 mil fans de Bad Bunny paralizarán la CDMX hoy martes 16 de diciembre

La Ciudad de México (CDMX) enfrentará este martes 16 de diciembre una jornada con alta actividad social mediante bloqueos y marchas, así como de entretenimiento.

A lo largo del día se prevén movilizaciones ciudadanas, así como conciertos y espectáculos de gran aforo, lo que podría generar complicaciones en la movilidad en distintas alcaldías.

Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco concentrarán la mayor actividad del día debido a la combinación de movilizaciones sociales y eventos nocturnos de gran aforo. Benito Juárez también podría presentar complicaciones por el traslado de la brigada de búsqueda.

Bloqueos desde las primeras horas del día

De acuerdo con la agenda capitalina, se tienen contempladas tres acciones sociales: una concentración y dos citas agendadas. La principal corresponde al colectivo Hasta Encontrarles , que llevará a cabo una brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas, con una participación estimada de 80 personas.

La jornada iniciará en la estación Chabacano del Metro , ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, el grupo se trasladará a la estación Mixcoac, en Benito Juárez, desde donde abordará transporte hacia la zona de búsqueda.

Estos desplazamientos podrían generar afectaciones temporales en accesos, vialidades y estaciones del transporte público.

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Manifestaciones en Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras

Por otro lado, la Coordinación Nacional en Defensa de la Vivienda A.C. realizará una manifestación en las oficinas del Infonavit, en la alcaldía Álvaro Obregón , para expresar su inconformidad por el incremento en el pago de créditos hipotecarios. Se espera la asistencia de alrededor de 25 personas.

En tanto, vecinos de la colonia Barros Sierra se reunirán en el centro deportivo de la zona, en la alcaldía Magdalena Contreras, para manifestarse en contra de la construcción de estaciones del Cablebús, también con un aforo estimado de 25 asistentes.

Eventos masivos y de entretenimiento durante la noche

Durante el mismo día se llevarán a cabo nueve eventos de esparcimiento que concentrarán a miles de personas en distintos puntos de la ciudad. Los principales son:



Concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros , en la alcaldía Iztacalco, con un aforo estimado de 70 mil personas.

, en la alcaldía Iztacalco, con un aforo estimado de 70 mil personas. Presentación de TOTO y Christopher Cross en el Palacio de los Deportes, también en Iztacalco, con cerca de 20 mil asistentes.

en el Palacio de los Deportes, también en Iztacalco, con cerca de 20 mil asistentes. Gran final de La Más Draga en la Arena Ciudad de México , ubicada en Azcapotzalco, con aproximadamente 6 mil 500 personas.

, ubicada en Azcapotzalco, con aproximadamente 6 mil 500 personas. Función de Lucha Libre Profesional en la Arena México

Concierto de KATSEYE en el Teatro Metropolita n, en Cuauhtémoc.

n, en Cuauhtémoc. Realización de las Fiestas Decembrinas 2025 en las 16 alcaldías de la capital, especialmente el inicio de las posadas.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informada sobre las condiciones de tránsito y transporte público a lo largo del día.

