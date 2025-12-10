Viaducto paralizado: Concierto de Bad Bunny afecta calles y avenidas en CDMX
Los conciertos de Bad Bunny en México serán inolvidables, igual que el tráfico que ha provocado a las afueras del recinto, donde miles se dan cita para tirar más fotos
Bad Bunny dará 8 conciertos en la Ciudad de México en el estadio GNP Seguros; una gran fiesta para miles de personas, pero que también afectará a muchos "inocentes" quienes se quedarán atrapados en el tráfico durante horas.
Sí, las avenidas cercanas al recinto se encuentran completamente colapsadas, con la circulación a vuelta de rueda y con afectaciones en varios kilómetros a la redonda, algo que se repetirá cada día de concierto.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Avenidas afectadas por el concierto de Bad Bunny
Sin lugar a dudas, la ruta más afectada es la de Viaducto Río de la Piedad, la cual tiene un avance más lento de lo normal, pero que gracias al concierto de Bad Bunny registra un congestionamiento mucho más extremo.
Todas las avenidas con la circulación en rojo son:
- Viaducto
- Av. Río Churubusco
- Av. Jesús G. Y Villa
- Blvd. Puerto Aéreo
- Ignacio Zaragoza
- Fray Servando Teresa de Mier
Los días que habrá concierto de Bad Bunny en CDMX
Como dijimos, el 'Conejo Malo' romperá un récord de
conciertos
en la capital del país y sus fechas confirmadas y agotadas son:
- Miércoles 10 de diciembre
- Jueves 11 de diciembre
- Viernes 12 de diciembre
- Lunes 15 de diciembre
- Martes 16 de diciembre
- Viernes 19 de diciembre
- Sábado 20 de diciembre
- Domingo 21 de diciembre
Así que la circulación tendrá muchos problemas, tanto en días normales entre semana como en días de descanso en fin de semana, por lo que se recomienda buscar rutas alternas para evitar la zona.
¿A qué hora es el concierto de Bad Bunny?
Es importante destacar que el enorme tráfico en las zonas mencionadas comienza desde dos horas antes del concierto, se reduce durante el mismo y vuelve a ser insufrible al terminar.
Los conciertos de Bad Bunny comienzan a las 09:00 de la noche, por lo que el 'desastre' comienza desde las 7 de la tarde y coincide con miles de conductores que buscan llegar a casa.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.