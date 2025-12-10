Viaducto paralizado: Concierto de Bad Bunny afecta calles y avenidas en CDMX

Bad Bunny dará 8 conciertos en la Ciudad de México en el estadio GNP Seguros; una gran fiesta para miles de personas, pero que también afectará a muchos "inocentes" quienes se quedarán atrapados en el tráfico durante horas.

Sí, las avenidas cercanas al recinto se encuentran completamente colapsadas, con la circulación a vuelta de rueda y con afectaciones en varios kilómetros a la redonda, algo que se repetirá cada día de concierto.

Avenidas afectadas por el concierto de Bad Bunny

Sin lugar a dudas, la ruta más afectada es la de Viaducto Río de la Piedad, la cual tiene un avance más lento de lo normal, pero que gracias al concierto de Bad Bunny registra un congestionamiento mucho más extremo.

Todas las avenidas con la circulación en rojo son:



Viaducto

Av. Río Churubusco

Av. Jesús G. Y Villa

Blvd. Puerto Aéreo

Ignacio Zaragoza

Fray Servando Teresa de Mier

Tráfico por concierto de Bad Bunny

Los días que habrá concierto de Bad Bunny en CDMX

Como dijimos, el 'Conejo Malo' romperá un récord de conciertos en la capital del país y sus fechas confirmadas y agotadas son:



Miércoles 10 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Así que la circulación tendrá muchos problemas, tanto en días normales entre semana como en días de descanso en fin de semana, por lo que se recomienda buscar rutas alternas para evitar la zona.

¿A qué hora es el concierto de Bad Bunny?

Es importante destacar que el enorme tráfico en las zonas mencionadas comienza desde dos horas antes del concierto, se reduce durante el mismo y vuelve a ser insufrible al terminar.

Los conciertos de Bad Bunny comienzan a las 09:00 de la noche, por lo que el 'desastre' comienza desde las 7 de la tarde y coincide con miles de conductores que buscan llegar a casa.

