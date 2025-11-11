inklusion.png Sitio accesible
Ciudad
Nota

Bloqueos y marchas en Reforma y Viaducto hoy martes 11 de noviembre en CDMX

Las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez serán las más afectadas este martes; conoce las movilizaciones para este día y sal a tiempo.

bloqueos en CDMX
adn Noticias | Diana Gómez
2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Este martes 11 de noviembre se prevé una jornada con intensas movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde se concentran los eventos con mayor riesgo de afectación vial.

Sal con tiempo y evita retrasos en camino a tu hogar, trabajo o escuela. En adn Noticias te contamos qué zonas evitar en la capital.

Cuauhtémoc y Benito Juárez, zonas de más movilizaciones

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas demarcaciones concentran la mayor cantidad de marchas y concentraciones, con potencial de bloqueo a lo largo del día.

En total, se tienen registradas alrededor de 20 actividades, entre ellas:

  • Una marcha (con destino a Palacio Nacional)
  • Cinco concentraciones
  • Cuatro citas agendadas
  • Tres rodadas ciclistas
  • Siete eventos de esparcimiento

De las anteriores, al menos tres concentraciones y una marcha presentan alto riesgo de bloqueo, por lo que se recomienda anticipar trayectos y utilizar transporte público en lugar de automóvil particular.

Movilizaciones con riesgo de bloqueo

Marcha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica

  • Hora: 07:30 horas
  • Ruta: De las oficinas de la CFE (Cuauhtémoc) hacia Palacio Nacional
  • Riesgo: Arribo de autobuses y unión de otras organizaciones

Concentración del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX

  • Lugar: Metro Viaducto (Iztacalco)
  • Hora: Palacio Nacional
  • Riesgo: Posible bloqueo de vialidades

Movimiento Rural “9 de Septiembre”, A.C.

  • Lugar: Oficinas de SADER (Benito Juárez) y SE (Cuauhtémoc)
  • Hora: Durante el día
  • Riesgo: Arribo de autobuses de seis estados y posibles traslados a otros puntos de protesta

Empleados del SAT

  • Lugar: Seis módulos (Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán)
  • Hora: Durante el día
  • Riesgo: Posible paro y bloqueo de vialidades.
Horarios y zonas a evitar

  • Cuauhtémoc: Desde las 07:30 horas en Paseo de la Reforma, con afectaciones cerca del Senado y rumbo al Zócalo durante el mediodía
  • Benito Juárez: Movilizaciones en SADER y módulos del SAT durante todo el día; rodada ciclista nocturna a las 21:30 horas en Circuito Interior
  • Iztacalco: Posible bloqueo desde las 10:00 horas en el Metro Viaducto
  • Miguel Hidalgo: Rodada ciclista de Polanco a Bosques de las Lomas desde las 06:00 horas

Recomendaciones de las autoridades

Autoridades capitalinas sugieren salir con anticipación, consultar apps de tránsito o la de Tránsito CDMX y evitar las zonas de concentración en horarios pico.

También se recomienda usar transporte público y respetar indicaciones viales para reducir los impactos en la movilidad.

Bloqueos hoy
CDMX
