Bloqueos y marchas en Reforma y Viaducto hoy martes 11 de noviembre en CDMX

Este martes 11 de noviembre se prevé una jornada con intensas movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde se concentran los eventos con mayor riesgo de afectación vial.

Sal con tiempo y evita retrasos en camino a tu hogar, trabajo o escuela. En adn Noticias te contamos qué zonas evitar en la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 11 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/whGSj5NXSm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 11, 2025

Cuauhtémoc y Benito Juárez, zonas de más movilizaciones

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas demarcaciones concentran la mayor cantidad de marchas y concentraciones, con potencial de bloqueo a lo largo del día.

En total, se tienen registradas alrededor de 20 actividades, entre ellas:



Una marcha (con destino a Palacio Nacional)

(con destino a Palacio Nacional) Cinco concentraciones

Cuatro citas agendadas

Tres rodadas ciclistas

Siete eventos de esparcimiento

De las anteriores, al menos tres concentraciones y una marcha presentan alto riesgo de bloqueo, por lo que se recomienda anticipar trayectos y utilizar transporte público en lugar de automóvil particular.

Movilizaciones con riesgo de bloqueo

Marcha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica



Hora: 07:30 horas

Ruta: De las oficinas de la CFE (Cuauhtémoc) hacia Palacio Nacional

Riesgo: Arribo de autobuses y unión de otras organizaciones

Concentración del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX



Lugar: Metro Viaducto (Iztacalco)

Hora: Palacio Nacional

Riesgo: Posible bloqueo de vialidades

Movimiento Rural “9 de Septiembre”, A.C.



Lugar: Oficinas de SADER (Benito Juárez) y SE (Cuauhtémoc)

Hora: Durante el día

Riesgo: Arribo de autobuses de seis estados y posibles traslados a otros puntos de protesta

Empleados del SAT



Lugar: Seis módulos (Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán)

(Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán) Hora: Durante el día

Riesgo: Posible paro y bloqueo de vialidades.

Horarios y zonas a evitar

Cuauhtémoc : Desde las 07:30 horas en Paseo de la Reforma, con afectaciones cerca del Senado y rumbo al Zócalo

: Desde las 07:30 horas en Paseo de la Reforma, con Benito Juárez: Movilizaciones en SADER y módulos del SAT durante todo el día; rodada ciclista nocturna a las 21:30 horas en Circuito Interior

Movilizaciones en SADER y módulos del SAT durante todo el día; rodada ciclista nocturna a las 21:30 horas en Circuito Interior Iztacalco : Posible bloqueo desde las 10:00 horas en el Metro Viaducto

: Posible bloqueo desde las 10:00 horas en el Miguel Hidalgo: Rodada ciclista de Polanco a Bosques de las Lomas desde las 06:00 horas

Recomendaciones de las autoridades

Autoridades capitalinas sugieren salir con anticipación, consultar apps de tránsito o la de Tránsito CDMX y evitar las zonas de concentración en horarios pico.

También se recomienda usar transporte público y respetar indicaciones viales para reducir los impactos en la movilidad.

