Bloqueos y marchas en Reforma y Viaducto hoy martes 11 de noviembre en CDMX
Las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez serán las más afectadas este martes; conoce las movilizaciones para este día y sal a tiempo.
Este martes 11 de noviembre se prevé una jornada con intensas movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde se concentran los eventos con mayor riesgo de afectación vial.
Sal con tiempo y evita retrasos en camino a tu hogar, trabajo o escuela. En adn Noticias te contamos qué zonas evitar en la capital.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 11 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 11, 2025
🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/whGSj5NXSm
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Cuauhtémoc y Benito Juárez, zonas de más movilizaciones
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas demarcaciones concentran la mayor cantidad de marchas y concentraciones, con potencial de bloqueo a lo largo del día.
En total, se tienen registradas alrededor de 20 actividades, entre ellas:
- Una marcha (con destino a Palacio Nacional)
- Cinco concentraciones
- Cuatro citas agendadas
- Tres rodadas ciclistas
- Siete eventos de esparcimiento
De las anteriores, al menos tres concentraciones y una marcha presentan alto riesgo de bloqueo, por lo que se recomienda anticipar trayectos y utilizar transporte público en lugar de automóvil particular.
Personal de salud bloquea Av. 506 en la alcaldía GAM
Movilizaciones con riesgo de bloqueo
Marcha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica
- Hora: 07:30 horas
- Ruta: De las oficinas de la CFE (Cuauhtémoc) hacia Palacio Nacional
- Riesgo: Arribo de autobuses y unión de otras organizaciones
Concentración del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX
- Lugar: Metro Viaducto (Iztacalco)
- Hora: Palacio Nacional
- Riesgo: Posible bloqueo de vialidades
Movimiento Rural “9 de Septiembre”, A.C.
- Lugar: Oficinas de SADER (Benito Juárez) y SE (Cuauhtémoc)
- Hora: Durante el día
- Riesgo: Arribo de autobuses de seis estados y posibles traslados a otros puntos de protesta
- Lugar: Seis módulos (Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán)
- Hora: Durante el día
- Riesgo: Posible paro y bloqueo de vialidades.
Trabajadores del SAT inician paro nacional y bloquean vialidades en CDMX
Las manifestaciones son simultáneas en distintas sedes del SAT como en oficinas de Del Valle, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán y más alcaldías en CDMX.
Horarios y zonas a evitar
- Cuauhtémoc: Desde las 07:30 horas en Paseo de la Reforma, con afectaciones cerca del Senado y rumbo al Zócalo durante el mediodía
- Benito Juárez: Movilizaciones en SADER y módulos del SAT durante todo el día; rodada ciclista nocturna a las 21:30 horas en Circuito Interior
- Iztacalco: Posible bloqueo desde las 10:00 horas en el Metro Viaducto
- Miguel Hidalgo: Rodada ciclista de Polanco a Bosques de las Lomas desde las 06:00 horas
Recomendaciones de las autoridades
Autoridades capitalinas sugieren salir con anticipación, consultar apps de tránsito o la de Tránsito CDMX y evitar las zonas de concentración en horarios pico.
También se recomienda usar transporte público y respetar indicaciones viales para reducir los impactos en la movilidad.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.