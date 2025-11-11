Así puedes denunciar una unidad de transporte público que está cobrando más de la nueva tarifa en CDMX

Tras el aumento a la tarifa del transporte público que entró en vigor en la CDMX el pasado 1 de noviembre de 2025 y que aprobó que el pasaje de micros y camiones subiría $1.50 pesos los ciudadanos usuarios se vieron afectados por el costo que pagarán ahora, sin embargo, no solo esto afecta pues también hay algunos operadores que cobran aún más de lo estipulado.

Esto hace que el pasaje de transporte público concesionado se encarezca aún más por lo que en adn Noticias te contamos cómo es que puedes denunciar si te cobran de más en un microbús o camión de este tipo.

¿Cómo se denuncia cobro de más en transporte público?

Los usuarios a los que se les esté cobrando de más pueden denunciar este acto a través de la cuenta de X y de Facebook de la Secretaría de Movilidad (Semovi) o también pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección vigimovi@cdmx.gob.mx .

Para hacer la denuncia debes proporcionar los siguientes datos:

Tipo de transporte

Placa

Ruta a la que pertenece

Explicación del motivo del reporte

Evidencia digital fotografía o video

También existe la opción de denunciar a través de Locatel al 5556581111

Nueva tarifa de transporte público

Tras el aumento aprobado por el Gobierno de la Ciudad de México a la tarifa de transporte público concesionado así quedaron los costos por trayecto de micros, combis y camiones:

Microbuses y vagonetas (Combis): $7.50 pesos primeros 5 kilómetros de 6 a 12 kilómetros $8.00 pesos. Más de 12 kilómetros $9.00 pesos

Autobuses: $8.50 pesos primeros 5 kilómetros de 6 a 12 kilómetros $9.50 pesos

Corredores: $9.50 pesos

