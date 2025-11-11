“Traición, cero liquidación"; así es la ley para castigar infieles en CDMX tras divorcio

La diputada de Morena Elizabeth Mateos lanzó la iniciativa de la ley para castigar infieles en la Ciudad de México, así como lo lees, esta propuesta se basa en que aquel o aquella que le "ponga los cuernos" a su esposa o marido pague ante los juzgados después de divorciarse.

"En el divorcio de una sociedad conyugal, se trata igual al cónyuge que construyó el hogar y al que lo destruyó con infidelidad, abandono o violencia, entregándole la mitad del patrimonio que no aportó, ni ayudó a aportar" explicó a funcionaria del partido guinda.

"Para que la libertad de divorciarse no se convierta en un mecanismo de premio para quien incumplió sus deberes conyugales. Quien ama, comparte; quien respeta, construye; pero quien traiciona, debe perder" agregó la diputada.

¿En qué consiste la ley para castigar a infieles en CDMX?

Según el proyecto de la morenista, se establece que cuando un matrimonio celebrado bajo una sociedad conyugal y se comprueben faltas graves como infidelidad, abandono de hogar o violencia entre algunas otras, un juez podrá ordenar que esa parte de la sociedad que falló, pierda el derecho a la obtención de los bienes comunes.

Para que esto se dé, se debe cambiar la fracción V y adicionar una fracción más al artículo 267 del Código Civil en materia de liquidación de la sociedad conyugal.

La propuesta ya ha sido turnada para su análisis y dictamen en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.+

Datos de infidelidad en CDMX

Según el INEGI los divorcios han ido en aumento y han llegado hasta un 30% más en la última década, además la violencia ha proyectado en un 39.9% por lo que la diputada ha explicado que esta iniciativa tiene su origen esos datos ya que muchas mujeres y hombres, pasan año de trabajo y sacrificio en el matrimonio y no deberían de compartir sus bienes con una pareja que en cometió faltas graves como las ya mencionadas.

