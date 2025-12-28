Manejar usando el celular aumenta 4 veces el riesgo de sufrir un accidente

Utilizar el celular mientras manejas puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente, además afecta tu visión pues quitas los ojos del camino y una mano no está al volante.

Los tiempos de reacción son mas lentos y pierdes el control con facilidad, además no solo pones en riesgo tu vida también la de otros conductores, pasajeros y peatones.

