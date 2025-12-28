inklusion.png Sitio accesible
Manejar usando el celular aumenta 4 veces el riesgo de sufrir un accidente

En la actualidad el uso del celular es indispensable; sin embargo, al momento de manejar es importante dejar de usarlo.

Por:  Itandehui Cervantes

Utilizar el celular mientras manejas puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente, además afecta tu visión pues quitas los ojos del camino y una mano no está al volante.

Los tiempos de reacción son mas lentos y pierdes el control con facilidad, además no solo pones en riesgo tu vida también la de otros conductores, pasajeros y peatones.

