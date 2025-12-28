Manejar usando el celular aumenta 4 veces el riesgo de sufrir un accidente
En la actualidad el uso del celular es indispensable; sin embargo, al momento de manejar es importante dejar de usarlo.
Utilizar el celular mientras manejas puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente, además afecta tu visión pues quitas los ojos del camino y una mano no está al volante.
Los tiempos de reacción son mas lentos y pierdes el control con facilidad, además no solo pones en riesgo tu vida también la de otros conductores, pasajeros y peatones.