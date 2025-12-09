Colonias de CDMX donde habrá Ley Seca por festejos a la Virgen de Guadalupe

En México, la celebración a la Virgen de Guadalupe es una tradición en la que cada año miles de peregrinos asisten a la Basílica y por ello, se implementará la Ley Seca en varias zonas clave, así que para que lo tomes en cuenta, aquí te decimos en qué alcaldías estará prohibida la venta de alcohol.

Ley Seca en CDMX por festividad de la Virgen de Guadalupe

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX , se prohibirá la venta y consumo de alcohol en espacio público y establecimientos comerciales en las siguientes colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras:

Martín Carrera

Estanzuela

Santa Isabel Tola

Tepeyac Insurgentes

Lindavista

Industrial

Vallejo

Siete de Noviembre

Guadalupe Tepeyac

Estrella

Aragón la Villa

Villa Gustavo A. Madero

Atención, vecinas y vecinos de La Magdalena Contreras 🚨



Les informamos que, por disposición oficial, habrá Ley Seca los días 11 y 12 de diciembre, de 19:00 a 23:59 horas.



Esta medida busca garantizar la seguridad y el bienestar de todas y todos durante las celebraciones. 🙌🏽 pic.twitter.com/qJOM72xB78 — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) December 5, 2025

La restricción en la alcaldía Magdalena Contreras será el jueves 11 y 12 de diciembre de las 19:00 a las 23:59 horas. Mientras que la Gustavo A. Madero se prohibirá la venta de alcohol desde las 00:01 horas del 11 de diciembre hasta las 23:59 del 12 de diciembre.

Recomendaciones y medidas de seguridad por celebraciones a la Virgen de Guadalupe

Es importante destacar que la afluencia de fieles en la Basílica de Guadalupe es muy alta por ello, se recomienda a las personas panificar los traslados y considerar alternativas en el transporte público. Además, personal de seguridad y de Protección Civil supervisarán durante la festividad. Con estas acciones se busca prevenir accidentes para que la festividad se lleva a cabo de forma ordenada y con respeto tanto para los fieles como para la comunidad.

La celebración a la Virgen de Guadalupe es una de las más importantes de México y atrae a miles de peregrinos quienes acuden para agradecer favores o pedir bendiciones.

