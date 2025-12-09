inklusion.png Sitio accesible
Día Internacional Contra la Corrupción: 7 años de escándalos de Morena en una era de impunidad absoluta

Colonias de CDMX donde habrá Ley Seca por festejos a la Virgen de Guadalupe

Cada año, miles de fieles acuden a la Basílica para festejar a la Virgen de Guadalupe; estas serán las colonias donde habrá Ley Seca.

Alcaldías donde habrá Ley Seca el 12 de diciembre
Ley Seca en CDMX|Mexico travel channel
Escrito por: Itandehui Cervantes

En México, la celebración a la Virgen de Guadalupe es una tradición en la que cada año miles de peregrinos asisten a la Basílica y por ello, se implementará la Ley Seca en varias zonas clave, así que para que lo tomes en cuenta, aquí te decimos en qué alcaldías estará prohibida la venta de alcohol.

Ley Seca en CDMX por festividad de la Virgen de Guadalupe

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX , se prohibirá la venta y consumo de alcohol en espacio público y establecimientos comerciales en las siguientes colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras:

  • Martín Carrera
  • Estanzuela
  • Santa Isabel Tola
  • Tepeyac Insurgentes
  • Lindavista
  • Industrial
  • Vallejo
  • Siete de Noviembre
  • Guadalupe Tepeyac
  • Estrella
  • Aragón la Villa
  • Villa Gustavo A. Madero

La restricción en la alcaldía Magdalena Contreras será el jueves 11 y 12 de diciembre de las 19:00 a las 23:59 horas. Mientras que la Gustavo A. Madero se prohibirá la venta de alcohol desde las 00:01 horas del 11 de diciembre hasta las 23:59 del 12 de diciembre.

Recomendaciones y medidas de seguridad por celebraciones a la Virgen de Guadalupe

Es importante destacar que la afluencia de fieles en la Basílica de Guadalupe es muy alta por ello, se recomienda a las personas panificar los traslados y considerar alternativas en el transporte público. Además, personal de seguridad y de Protección Civil supervisarán durante la festividad. Con estas acciones se busca prevenir accidentes para que la festividad se lleva a cabo de forma ordenada y con respeto tanto para los fieles como para la comunidad.

La celebración a la Virgen de Guadalupe es una de las más importantes de México y atrae a miles de peregrinos quienes acuden para agradecer favores o pedir bendiciones.

Andar de Peregrino: Llegada a la Basílica de Guadalupe

