Agua contaminada de Presa Tequilasco provoca enfermedades en Álvaro Obregón

Los vecinos decidieron usar cubrebocas dentro de sus propias casas por los problemas de salud que provoca la presa; la corrupción es punto principal.

Por:  Adriana Pacheco

La Presa Tequilasco en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México provoca daños a la salud por los malos olores que emana y su agua contaminada.

Dolores de cabeza, diarrea y problemas de la vista, están entre los daños a la salud que ya tienen algunos vecinos. Los habitantes ya comenzaron a ponerse cubrebocas dentro de sus propias casas.

CDMX