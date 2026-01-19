Agua contaminada de Presa Tequilasco provoca enfermedades en Álvaro Obregón

La Presa Tequilasco en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México provoca daños a la salud por los malos olores que emana y su agua contaminada.

Dolores de cabeza, diarrea y problemas de la vista, están entre los daños a la salud que ya tienen algunos vecinos. Los habitantes ya comenzaron a ponerse cubrebocas dentro de sus propias casas.