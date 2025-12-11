Hoy No Circula jueves: Autos que descansan este 11 de diciembre en CDMX y Edomex

Este jueves 11 de diciembre de 2025 rige de nuevo el Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Para este jueves 11 de diciembre de 2025, el programa Hoy No Circula aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con las siguientes restricciones, orientadas a reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en la zona conurbada.

¿Qué coches no circulan hoy jueves 11 de diciembre en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario del Programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los carros que no circulan hoy son:



Vehículos con engomado verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Autos exentos del Hoy No Circula

Carros con holograma 00 y 0

Autos electrónicos

Automovilistas híbridos I y II

Motocicletas

Taxista

Transporte público

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que infrinjan la ley circulando en un día prohibido como señala el programa Hoy No Circula, deberán pagar una infracción que corresponde entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que significa una sanción económica que oscila entre los $2,074.80 y $3,112.20 pesos.

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula?

La puesta en marcha del Doble Hoy No Circula depende directamente de los niveles de contaminación del aire y de las condiciones climáticas. Por ello, las autoridades publican avisos oficiales para mantener informada a la ciudadanía, detallando las restricciones que estarán vigentes durante estos episodios de alta contaminación.

Para este jueves no se activó el Doble Hoy No Circula.

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.

